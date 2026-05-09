El uruguayo Guillermo Thomas Silva hizo historia y ganó la segunda etapa del Giro de Italia

La segunda etapa del Giro de Italia 2026, disputada este sábado 9 de mayo entre Burgas y Veliko Tarnovo sobre 221 kilómetros, tuvo un desarrollo intenso y terminó dejando un nuevo líder en la clasificación general. La jornada, aún en territorio búlgaro, combinó tramos de exigencia física, lluvia intermitente y un final que parecía destinado al esprint.

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Resumen de la segunda etapa del Giro de Italia

El gran protagonista fue el uruguayo Guillermo Thomas Silva, del XDS Astana Team, quien se impuso en la llegada masiva con un tiempo de 5:39:25. Su victoria no solo le dio el triunfo parcial, sino también el liderato de la carrera, consolidando un inicio histórico en su primera temporada con el equipo World Tour.

Sin embargo, el desarrollo de la etapa cambió drásticamente a 23 kilómetros de la meta, cuando una caída masiva alteró lo previsto. El incidente, ocurrido en medio de condiciones de lluvia en algunos sectores del recorrido, obligó a la organización a neutralizar parcialmente la competencia mientras se atendía a los corredores afectados.

La montonera dejó a varios ciclistas fuera de la carrera y generó un paréntesis en el ritmo del pelotón, que tuvo que reagruparse antes de reanudar la acción. El episodio añadió tensión y cautela al tramo final, que ya venía marcado por la lucha de posicionamiento de los equipos de los velocistas.

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Podio de la segunda etapa del Giro de Italia

Tras la reanudación, la carrera volvió a encaminarse hacia un desenlace al esprint. Silva mostró potencia y temple en los últimos metros, superando al alemán Florian Stork (Tudor Pro Cycling Team), segundo, y al italiano Giulio Ciccone (Lidl-Trek), tercero.

Thomas Silva hace historia en el ciclismo uruguayo

El triunfo tuvo un valor adicional para el corredor suramericano, quien se convirtió en el primer uruguayo en ganar una etapa en una gran vuelta y en vestir el maillot de líder del Giro de Italia. Un hito que se suma a su condición de primer uruguayo en competir en un equipo World Tour.

La lluvia y la caída masiva marcaron una jornada que pudo haber tenido un desenlace diferente, pero que finalmente se resolvió en un esprint controlado por los equipos más fuertes. La seguridad y la atención médica fueron prioridad tras el incidente, que dejó secuelas en algunos participantes.

Recorrido de la tercera etapa del Giro de Italia

Con Silva al frente de la clasificación general, el Giro continúa este domingo 10 de mayo con la tercera etapa entre Plovdiv y Sofía, un recorrido llano de 175 kilómetros. En principio, no se esperan grandes modificaciones en la general, aunque la experiencia de esta etapa demuestra que el recorrido aún puede ofrecer sorpresas.