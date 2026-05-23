La etapa 14 del Giro de Italia 2026 fue, hasta el momento, una de las más apasionantes de la competencia. La alta montaña se robó todas las miradas. El paisaje de los Alpes adornó la acción.



El recorrido tuvo 133 km y el desnivel total fue de 4350 metros. Desde el principio, con el cuchillo entre los dientes, cada uno de los ciclistas fue a pelear por el bien individual y el de sus equipos.

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La alta montaña fue protagonista

La etapa 14 del Giro de Italia 2026 partió desde Aosta y terminó, tras un pico emocionante, en Pila. Fueron, en total, tres escaladas imponentes que probaron el nivel de los competidores.



“Capital del Valle homónimo, Aosta se alza en el corazón de los Alpes, en la confluencia de importantes vaguadas que conducen a los grandes pasos alpinos. Fundada por los romanos en el año 25 a.C. con el nombre de Augusta Praetoria, conserva uno de los complejos arqueológicos romanos mejor preservados del norte de Italia, con murallas, puertas monumentales, teatro y el arco de Augusto. A lo largo de la Edad Media, la ciudad mantuvo un relevante papel estratégico y administrativo, enriqueciéndose con edificios religiosos y civiles. Hoy Aosta es el centro político y cultural de la región”, indicó el Giro sobre el punto inicial.

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Einer y Egan lo intentaron hasta el final

“Pila es una localidad alpina del Valle de Aosta, situada en el territorio municipal de Gressan, sobre la ciudad de Aosta. Se alza sobre una amplia terraza natural asomada a la cuenca central del valle y goza de una posición panorámica rodeada por algunas de las cimas más altas de los Alpes. Nacida como estación de esquí tras la Segunda Guerra Mundial, Pila está conectada directamente con Aosta mediante un teleférico y representa uno de los principales polos turísticos de la región. Junto a su vocación invernal, la localidad es hoy frecuentada también durante la temporada estival, gracias a las rutas de senderismo y a todo tipo de actividades en altitud”, agregó sobre el punto final.



Dos colombianos fueron protagonistas de la jornada. Einer Rubio, del Movistar Team, desde el inicio, marcó la diferencia y se fue en la fuga. Egan Bernal, del Ineos, se mantuvo en el pelotón y casi que al final aceleró para intentar ganar la etapa.

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Clasificación general tras la etapa 14

1. Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) - 56:08:41

2. Afonso Eulálio (Bahrain Victorious), a 2′26″

3. Felix Gall (Decathlon CMA CGM), a 2′50″

4. Thymen Arensman (Netcompany Ineos), a 3′03″

5. Jai Hindley (Bora-Hansgrohe), a 3′43″

6. Giulio Pellizzari (Bora-Hansgrohe), a 4′22″

7. Michael Storer (Tudor Pro Cycling), a 4′46″

8. Ben O’Connor (Jayco AlUla), a 5′22″

9. Derek Gee (Lidl-Trek), a 5′41″

10. Davide Piganzoli (Visma-Lease a Bike), a 6′13″

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12. Egan Bernal (Netcompany Ineos), a 7′30″

27. Einer Rubio (Movistar Team), a 49′12″.







