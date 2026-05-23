Los amantes del deporte a dos ruedas, este sábado 23 de mayo, disfrutaron de una jornada verdaderamente apasionante con la etapa 14 del Giro de Italia 2026. Fue un día especial para los escaladores.



La alta montaña fue la gran protagonista de la etapa 14 del Giro de Italia 2026, que se corrió entre Aosta y Pila. El desnivel total fue de 4350 metros y el recorrido tuvo 133 km. Los Alpes se robaron todas las miradas.

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El punto de partida y de llegada

“Capital del Valle homónimo, Aosta se alza en el corazón de los Alpes, en la confluencia de importantes vaguadas que conducen a los grandes pasos alpinos. Fundada por los romanos en el año 25 a.C. con el nombre de Augusta Praetoria, conserva uno de los complejos arqueológicos romanos mejor preservados del norte de Italia, con murallas, puertas monumentales, teatro y el arco de Augusto. A lo largo de la Edad Media, la ciudad mantuvo un relevante papel estratégico y administrativo, enriqueciéndose con edificios religiosos y civiles. Hoy Aosta es el centro político y cultural de la región”, dijo el Giro sobre el punto de partida.



“Pila es una localidad alpina del Valle de Aosta, situada en el territorio municipal de Gressan, sobre la ciudad de Aosta. Se alza sobre una amplia terraza natural asomada a la cuenca central del valle y goza de una posición panorámica rodeada por algunas de las cimas más altas de los Alpes. Nacida como estación de esquí tras la Segunda Guerra Mundial, Pila está conectada directamente con Aosta mediante un teleférico y representa uno de los principales polos turísticos de la región. Junto a su vocación invernal, la localidad es hoy frecuentada también durante la temporada estival, gracias a las rutas de senderismo y a todo tipo de actividades en altitud”, añadió sobre el punto de llegada.

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Einer fue protagonista

Einer Rubio, colombiano del Movistar Team, fue protagonista en la jornada, pero no se pudo mantener hasta el remate de la etapa 14 del Giro de Italia 2026. Al final, el ciclista danés Jonas Vingegaard Rasmussen, del Team Visma | Lease a Bike, se impuso y fue el gran ganador del día.



Y tras la magistral etapa de Jonas, este escaló hasta la primera casilla de la clasificación general de la competencia. En el papel, previo a la etapa 14, se esperaba que esto sucediera y, bien, el danés no defraudó. Egan Bernal, colombiano del Ineos, hizo una buena etapa y pasó del puesto 14 al 12.

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Clasificación general tras la etapa 14

1. Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) - 56:08:41

2. Afonso Eulálio (Bahrain Victorious), a 2′26″

3. Felix Gall (Decathlon CMA CGM), a 2′50″

4. Thymen Arensman (Netcompany Ineos), a 3′03″

5. Jai Hindley (Bora-Hansgrohe), a 3′43″

6. Giulio Pellizzari (Bora-Hansgrohe), a 4′22″

7. Michael Storer (Tudor Pro Cycling), a 4′46″

8. Ben O’Connor (Jayco AlUla), a 5′22″

9. Derek Gee (Lidl-Trek), a 5′41″

10. Davide Piganzoli (Visma-Lease a Bike), a 6′13″

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12. Egan Bernal (Netcompany Ineos), a 7′30″

27. Einer Rubio (Movistar Team), a 49′12″.





