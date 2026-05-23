Este sábado 23 de mayo, se llevó a cabo una de las jornadas más apasionantes de la presente edición del Giro de Italia 2026. La alta montaña predominó y hubo una lucha muy reñida hasta el final.

Lea también Egan Bernal sube en la clasificación general del Giro de Italia: posición de los colombianos tras la etapa 14

El recorrido de la etapa

La etapa 14 del Giro de Italia 2026 se desarrolló entre Aosta y Pila. El recorrido tuvo 133 km de acción y el desnivel total fue de 4350 metros. Fue, sin lugar a dudas, hasta el momento, una de las mejores jornadas de la carrera.



El ciclista colombiano Einer Rubio fue gran protagonista en la jornada. El del Movistar Team, casi que desde el inicio, marcó la diferencia. El cafetero combatió hasta el final con el italiano Giulio Ciccone, del Lidl-Trek.

Lea también Remezón en la clasificación general del Giro de Italia 2026 tras la etapa 14

Jonas se quedó con la etapa

Sin embargo, a pocos km de la meta, el danés Jonas Vingegaard Rasmussen, del Team Visma | Lease a Bike, que venía en el pelotón, dio el golpe sobre la mesa, se impuso y terminó ganando la etapa 14 del Giro de Italia 2026.



Einer Rubio, que había hecho una etapa descomunal, no se pudo mantener y llegó a la meta varios segundos después de Jonas. Incluso, Einer llegó luego del arribo de su compatriota Egan Bernal.

Clasificación de la etapa 14

1. | Vingegaard Jonas | Team Visma | Lease a Bike | 3:53:01 |

2. | Gall Felix | Decathlon CMA CGM Team | +0:49 |

3. | Hindley Jai | Red Bull – BORA – hansgrohe | +0:58 |

4. | Piganzoli Davide | Team Visma | Lease a Bike | +1:03 |

5. | Pellizzari Giulio | Red Bull – BORA – hansgrohe | ” |

6. | Arensman Thymen | Netcompany INEOS | +1:23 |

7. | Storer Michael | Tudor Pro Cycling Team | +1:35 |

8. | Poels Wout | Unibet Rose Rockets | +2:08 |

9. | Hirt Jan | NSN Cycling Team | ” |

10. | Bernal Egan | Netcompany INEOS | ” |





