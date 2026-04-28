Egan Bernal subió 15 posiciones: así quedó el nuevo ranking UCI

El ciclista colombiano Egan Arley Bernal (INEOS Grenadiers) regresó con un gran nivel a la competencia al brillar en el Tour de los Alpes, carrera en la que se ubicó en la segunda posición de la clasificación general.

Bernal, además, brilló en la Lieja - Bastoña - Lieja al cruzar la meta en la quinta posición.

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Lo hecho por Egan le permitió volver a figurar en el ranking UCI, ya que ganó 15 posiciones y ahora se ubica en la casilla 26 con 2204.5 puntos.

Pogacar sigue líder

El ranking UCI sigue liderado por el esloveno Tadej Pogacar, que se afianzó luego de ganar el Tour de Flandes y la Lieja-Bastoña-Lieja y ser segundo en la París-Roubaix.

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El top 3 del escalafón UCI lo completan el danés Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) y tercero está el mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates).

Además de Egan Bernal, el segundo mejor colombiano en el ranking UCI es Harold Tejada (XDS Astana Team) en la casilla 70.

Así está el ranking UCI actualizado

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1. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) - 10810 puntos

2. Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) - 6885.14 puntos

3. Isaac del Toro (UAE Team Emirates) - 6711 puntos

4. Remco Evenepoel (Red Bull Bora Hansgrohe) - 6035.86 puntos

5. Tom Pudcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) - 3830.38 puntos

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26. Egan Bernal (INEOS Grenadiers) - 2204.5 puntos

70. Harold Tejada (XDS Astana Team) - 1100 puntos

80. Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) - 999.5 puntos

138. Daniel Felipe Martínez (Red Bull Bora Hansgrohe) - 655.86 puntos

158. Einer Rubio (Movistar Team) - 589 puntos

269. Nairo Quintana (Movistar Team) - 352 puntos