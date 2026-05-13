[Video] Igor Arrieta superó los infortunios y ganó la emocionante quinta etapa del Giro de Italia

La quinta etapa del Giro de Italia 2026 fue de esas jornadas que lo cambian todo. Entre Praia a Mare y Potenza, 203 kilómetros atravesados por la lluvia, la carrera se convirtió en un escenario de desgaste, nervios y ataques constantes, con el asfalto húmedo como protagonista silencioso.

Lea también Clasificación general del Giro de Italia 2026 luego de la quinta etapa

Desde los primeros kilómetros se formó una fuga que logró abrir diferencias importantes en un terreno exigente, con repechos y cambios de ritmo que fueron castigando al pelotón. La lluvia no solo complicó el control del grupo principal, sino que añadió tensión en cada curva del trazado hacia Potenza.

Así fue el final de la quinta etapa del Giro

La fracción terminó definiéndose en un duelo espectacular entre dos protagonistas inesperados del día. El español Igor Arrieta (UAE Team Emirates) y el portugués Afonso Eulalio (Bahrain Victorious) se escaparon en los tramos finales y protagonizaron un mano a mano marcado por incidentes y errores de trazada.

En ese enfrentamiento, Arrieta mostró carácter tras superar una jornada con caídas y dificultades técnicas. A menos de 100 metros de la meta logró alcanzar a Eulalio y lanzar el sprint definitivo para imponerse con un tiempo de 5h 07:51, en una llegada vibrante que premió su insistencia.

Eulalio cruzó la meta inmediatamente después, pero su actuación fue suficiente para convertirse en el nuevo maglia rosa, aprovechando el descolgamiento del anterior líder. La regularidad del portugués lo llevó a asumir el mando de la clasificación general.

El hasta entonces líder, Giulio Ciccone (Lidl–Trek), no pudo sostener el ritmo en esta etapa y cedió la camiseta rosa tras una jornada complicada. El movimiento en la general confirma que este Giro está lejos de estar definido y que las diferencias siguen siendo ajustadas.

El tercer lugar de la etapa fue para el uruguayo Guillermo Thomas Silva (XDS Astana Team), quien volvió a mostrarse competitivo tras haber ganado previamente una fracción y vestido la maglia rosa. Su presencia en el podio ratifica el protagonismo sudamericano en esta edición.

Top 3 de la general del Giro de Italia 2026

En la clasificación general, Eulalio lidera con 21:28:43, seguido por Arrieta a 2’51”, mientras que el tercer puesto parcial lo ocupa Christian Scaroni (XDS Astana Team) a 3’34”. El nuevo orden deja abierta la lucha por la clasificación.

Lea también Selección Colombia: el plan de Néstor Lorenzo para la Copa del Mundo

Einer Rubio, protagonista en la quinta etapa del Giro de Italia

Entre los protagonistas del día también destacó el colombiano Einer Rubio (Movistar Team), quien integró la fuga a 176 kilómetros de la meta y llegó a liderar la general provisional durante la escapada. Aunque finalmente se descolgó, su intento dejó huella en la etapa y confirmó su ambición en esta edición.

Recorrido de la sexta etapa del Giro de Italia

La sexta etapa se disputará este jueves entre Paestum y Nápoles, con 141 kilómetros que, en teoría, favorecen a los velocistas. Sin embargo, después de una jornada como la de hoy, el Giro ha demostrado que ningún día puede darse por sentado.