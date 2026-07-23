Egan Bernal y todos los colombianos acortaron tiempo en la general tras etapa 18

La etapa 18 del Tour de Francia 2026 prometía ser una de las jornadas más exigentes de la edición y no decepcionó. Contó un complicado inicio de alta montaña en la ruta de 185.2 kilómetros que había entre Voiron y Orcières-Merlette.

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Desde el inicio, el pelotón sabía que se trataba de un día decisivo, pues contó con varios puertos de montaña de primera categoría y un final en ascenso que obligó a los favoritos a medir sus fuerzas, pero que dejó como ganador a Richard Carapaz, aunque también una destacada participación de Egan Bernal, quien no "dio el brazo a torcer" y se mantuvo en el grupo principal durante la mayoría de la carrera.

Colombianos en la clasificación general del Tour de Francia tras la etapa 18

La etapa 18 del Tour de Francia 2026 quedó marcada por una gran exhibición del ecuatoriano Richard Carapaz, quien volvió a demostrar su categoría en la alta montaña al quedarse con una jornada decisiva de la carrera. El corredor del EF Education-EasyPost cruzó la línea de meta en solitario con un tiempo de 4 horas, 26 minutos y 21 segundos.

En cuanto a los ciclistas colombianos, la etapa 18 representó un nuevo reto de supervivencia en la montaña. Egan Bernal fue nuevamente el corredor nacional más destacado y logró mantenerse dentro del pelotón perseguidor, conservando una posición importante en la clasificación general.

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El corredor del INEOS Grenadiers continúa mostrando señales positivas después de una temporada en la que ha buscado recuperar su mejor nivel competitivo, pero aún le sigue haciendo falta el "centavo para el peso" para ingresar en el "Top 10".

14. Egan Bernal (Netcompany Ineos), a 39' 14''

25. Einer Rubio (Movistar Team), a 1h 29′ 09′'

37. Harold Tejada (XDS Astana), a 1h 59′ 31′'

47. Sergio Higuita (XDS Astana), a 2h 17′ 19′'

Actualización de los tiempos al finalizar la carrera...

Clasificación general del Tour de Francia luego de la etapa 16

1. Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) - 56:14:18

2. Remco Evenepoel (Bora-Hansgrohe), a 4'32"

3. Isaac del Toro (UAE Team Emirates) a 6'51"

4. Paul Seixas (Decathlon CMA CGM) a 7'11"

5. Juan Ayuso (Lidl-Trek) a 9'22"

6. Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) a 10'14"

7. Lenny Martínez (Bahrain Victorious) a 12'50"

8. Thomas Pidcock (Pinarello Q36.5) a 12'58"

9. Jordan Jegat (Totalenergies) a 22'50"

10. Yannis Voisard (Tudor Pro Cycling Team) a 24'18"

Actualización de los tiempos al finalizar la carrera...