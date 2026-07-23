VIDEO - Carbonero calienta motores para la selección Colombia con golazo en Brasil

Tras la disputa de la Copa Mundial, se empezaron a reactivar las respectivas competencias de clubes y una de las primeras fue la de Brasil, en donde ya se comenzaron a sumar los primeros minutos y los colombianos fueron protagonistas, tal como es el caso de Jhon Arias y Johan Carbonero.

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Arias fue titular en la victoria con Palmeiras y Johan Carbonero se reportó con gol en la caída ante Cruzeiro que le permite sumar puntos para una futura convocatoria a la Selección Colombia, la cual se podría dar en la fecha FIFA de septiembre.

VIDEO: Carbonero brilla con golazo ante Cruzeiro en el Brasileirao

Carbonero se vuelve a robar el protagonismo con la camiseta del Internacional de Porto Alegre al marcar el único gol de su equipo en la derrota 2-1 frente a Cruzeiro, en partido correspondiente a la fecha 19 del Brasileirão.

Internacional no hizo respetar su condición de local y Cruzeiro logró abrir el marcador en la primera mitad, con tan solo 11 minutos en el reloj, y amplió la ventaja en el complemento con anotación de Pereira sobre los 64.

Cuando el partido parecía sentenciado, apareció Johan Carbonero para darle esperanza a Internacional justo en el 83. El colombiano recibió el balón dentro del área y definió con precisión por encima del guardameta de Cruzeiro para descontar en el marcador.

Esta anotación, aunque no sirvió para que su equipo sumara puntos, se va directamente a su historial, el cual sería tomado en cuenta al momento de que se conforme la lista de jugadores que formará parte de la Selección Colombia para las próximas fechas FIFA.

Próximos partidos de la Selección Colombia

En ese orden de ideas, este sería el calendario por parte de la Selección Colombia en la próxima ventana de amistosos internacionales:

Colombia vs México

Baltimore, Estados Unidos

Fecha y hora por confirmar | entre el 24 y 26 de septiembre de 2026

Colombia vs Perú

Miami, Estados Unidos

8 de octubre de 2026 (horarios por confirmar)

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¿Cómo le ha ido a Johan Carbonero con Internacional?

El delantero de 27 años arribó al fútbol de Brasil en la temporada 2025 para jugar con Internacional luego de su exitoso paso por Racing bajo el mando de Gustavo Costas.

Desde entonces, ya ha tenido la oportunidad de disputar 60 partidos, más de 3.400 minutos dentro del terreno de juego en los cuales ha conseguido cantar 13 goles y colocar 7 asistencias.