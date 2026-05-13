Etapa 6 del Giro de Italia: planimetría, recorrido, hora y dónde ver

Tras una exigente quinta jornada marcada por la media montaña y las escapadas que dejaron cambios importantes en la general, la cual ahora es comandada por Afonso Eulálio, la carrera regresa a un perfil mucho más favorable para los hombres rápidos, aunque también contará con varios kilómetros

La etapa 6 del Giro de Italia 2026 se disputará este jueves 14 de mayo entre Paestum y Nápoles, con un recorrido de 142 kilómetros que representa una nueva oportunidad para los velocistas del pelotón, ya que será de tipo llano.

Así será el recorrido de la etapa 6 del Giro de Italia

La planimetría de esta nueva etapa del Giro de Italia muestra un recorrido mayormente llano a lo largo de la costa sur de Italia con un desnivel 500m.

Con punto de partida en Paestum, los corredores atravesarán carreteras amplias y rápidas cerca del mar Tirreno, en una etapa diseñada para mantener altas velocidades durante buena parte del día, aunque con un único ascenso que lleva primero a los 90 m de altitud de Vietri sul Mare y continúa hasta los 202 m de Cava de' Tirreni.

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Después de este tramo la pista volverá a ser de terreno llano y descenso hacia Sarno, perfecto para los equipos que cuentan con velocistas que prometen un sprint final de infarto.

El circuito final presenta algunas subidas cortas hasta la llegada a Nápoles, con una ligera subida a 650 m de la meta y dos curvas que, poco después, conducen a la recta final sobre adoquines.

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Giro de Italia EN VIVO por RCN

La quinta etapa del Giro de Italia 2026 será transmitida este jueves 14 de mayo por la señal de YouTube de Deportes RCN y la app del Canal RCN a partir las 5:30 a. m. (hora colombiana), y la transmisión en la señal principal del Canal RCN iniciará a las 8:00 a. m.

Posteriormente el análisis de la carrera se podrá ver en 'Gregarios', por la señal principal de RCN, el canal de YouTube de Deportes RCN y la App del Canal RCN desde las 10:30 a. m.

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Clasificación general del Giro de Italia

1. Afonso Eulálio (Bahrain Victorious) - 21h 27' 43''

2. Igor Arrieta (UAE Team Emirates - XRG) - a 2' 51''

3. Christian Scaroni (XDS Astana Team) - a 3' 34''

4. Andrea Raccagni Noviero (Soudal Quick-Step) - a 3' 39''

5. Johannes Kulset (Uno-X Mobility) - a 5' 17''

6. Giulio Ciccone (Lidl - Trek) - a 6' 12''

7. Jan Christen (UAE Team Emirates - XRG) - a 6' 16''

8. Florian Stork (Tudor Pro Cycling Team) - a 6 16''

9. Egan Bernal (Netcompany INEOS) - a 6' 16''

10. Thymen Arensman (Netcompany INEOS) - a 6' 18''