Los cinco futbolistas de la Liga BetPlay que integran la prelista de Selección Colombia al Mundial 2026

La Selección Colombia dio a conocer este jueves 14 de mayo la lista previa de jugadores con miras a la Copa del Mundo 2026, en una decisión anunciada por el técnico Néstor Lorenzo durante la conferencia de prensa en la sede de la Federación Colombiana de Fútbol.

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En ese listado aparecen cinco futbolistas que actualmente militan en la Liga BetPlay, todos ellos dentro del grupo preliminar permitido por el reglamento para el torneo.

Cinco jugadores del FPC que podrían ir al Mundial 2026

Los jugadores son David Ospina, Andrés Felipe Román y Juan Manuel Rengifo, de Atlético Nacional; Junior Hernández, de Deportes Tolima; y Andrés Mosquera Marmolejo, de Independiente Santa Fe.

La inclusión de Rengifo, Mosquera Marmolejo y Junior Hernández llamó la atención, ya que no formaron parte del proceso de las eliminatorias rumbo al Mundial, pero ahora entran en consideración dentro del grupo ampliado.

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David Ospina, el futbolista de Liga BetPlay con más chances de ir al Mundial

En el caso de David Ospina, su presencia era esperada por su trayectoria internacional y liderazgo, y se perfila como una opción sólida para el puesto de tercer arquero.

Aunque no tiene asegurada la convocatoria definitiva, su experiencia lo mantiene como uno de los candidatos con mayores posibilidades dentro del fútbol profesional colombiano.

¿Cuándo se confirman la convocatoria oficial de Selección Colombia al Mundial 2026?

La lista final para la Copa del Mundo 2026 se conocerá el 2 de junio, fecha en la que quedarán definidos los 26 jugadores que integrarán la delegación oficial.

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Es importante recordar que ningún futbolista que no esté incluido en la prelista podrá ser convocado al Mundial, salvo en casos de emergencia previstos en el reglamento, como lesiones graves antes del torneo.

En ese contexto, estos cinco nombres representan la presencia del fútbol colombiano en la Liga local dentro del proceso mundialista, a la espera de la decisión definitiva del cuerpo técnico.