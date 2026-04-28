El error que cometió el Kern Pharma tras la victoria de Iván Ramiro Sosa

La brillante victoria de Iván Ramiro Sosa en la tercera etapa del Tour de Turquía no solo dejó celebración en el equipo Kern Pharma, sino también una curiosa situación en redes sociales que rápidamente llamó la atención de los aficionados.

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Kern Pharma le erró al lugar de nacimiento del Kern Pharma

Tras el triunfo del colombiano en la jornada disputada entre Marmaris y Kiran, la escuadra española publicó en su cuenta oficial de X una pieza gráfica para exaltar la actuación del corredor, acompañada del mensaje “El caimán de Fusagasugá”.

El detalle no pasó desapercibido, pues aunque la intención era destacar al pedalista, lo cierto es que Sosa no nació en Fusagasugá, sino en Pasca, municipio también ubicado en Cundinamarca, pero distinto al que hacía referencia la publicación.

Si bien ambos municipios están relativamente cerca —separados por apenas unos once kilómetros—, el error generó reacciones entre seguidores del ciclismo colombiano.

Más allá de este hecho, lo cierto es que la jornada fue redonda para Sosa, quien no solo se quedó con la victoria de etapa, sino que también asumió el liderato de la clasificación general y de la montaña, confirmando su gran momento deportivo.

El colombiano atacó a 4,8 kilómetros de la meta y logró marcharse en solitario, sacando diferencias clave frente a sus perseguidores. Finalmente, cruzó la línea de meta con ventaja sobre Sebastian Berwick y Nicolas Breuillard, quienes completaron el podio del día.

Sosa habló tras la victoria en el Tour de Turquía

Tras la etapa, el propio Sosa compartió su emoción por el resultado, dedicando el triunfo a su entorno más cercano: “Quiero dedicarle este triunfo a mi esposa, a mi hijo y a todo el Equipo Kern Pharma, que siempre han creído en mí”.

Este triunfo representa además su regreso a la victoria tras varios años sin celebrar, siendo la primera desde 2022, cuando se destacó en competencias como la Vuelta a Asturias y el Tour de Langkawi, en aquel entonces defendiendo los colores del Movistar Team.

Con este resultado, Sosa llegó a 14 victorias de etapa como profesional y se perfila como uno de los principales candidatos al título de la carrera, que continuará este miércoles con la cuarta etapa entre Marmaris y Fethiye, en un recorrido de 130,4 kilómetros.