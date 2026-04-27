Tour de Romandía 2026: etapas, colombianos, favoritos y cómo VER EN VIVO

El calendario ciclístico de la temporada 2026 continúa y todo está listo para que este martes 28 de abril arranque la edición 79 del Tour de Romandía.

La tradicional prueba suiza contará con la participación de importantes figuras del pelotón World Tour, entre los que se destaca el esloveno Tadej Pogacar, reciente campeón de la Lieja - Bastoña, que empezará su preparación en pruebas por etapas para el Tour de Francia.

Favoritos al Tour de Romandía 2026

Además de Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), el Tour de Romandía también contará con otro selecto grupo de ciclistas que lucharán por las victorias de etapa y por los puestos de privilegio en la clasificación general.

Red Bull - BORA - hansgrohe - Florian Lipowitz

INEOS Grenadiers - Óscar Onley

Red Bull - BORA - hansgrohe - Primoz Roglic

INEOS Grenadiers - Carlos Rodríguez

Bahrain Victorious - Antonio Tiberi

Bahrain Victorious - Lenny Martínez

Lea también Movistar anunció la próxima carrera de Nairo Quintana tras el título de la Vuelta a Asturias

Colombianos en el Tour de Romandía 2026

La edición 79 del Tour de Romandía contará con la participación de tres ciclistas colombianos.

Se trata de Daniel Felipe Martínez (Red Bull Bora Hansgrohe), Sergio Andrés Higuita (XDS Astana Team) y Nairo Quintana (Movistar Team).

Nairo llega a la prueba, luego de quedarse con el primer lugar en la general de la Vuelta a Asturias, mientras que Martínez e Higuita correrán el Tour de Romandia con objetivos claros en beneficio de sus respectivos equipos.

Etapas del Tour de Romandía 2026

Prólogo

Villars-sur-Glâne - Villars-sur-Glâne (3,2 kilómetros)

Etapa 1

Martigny › Martigny (171.2km)

Etapa 2

Rue › Vucherens (173.1km)

Etapa 3

Orbe › Orbe (176.6km) *

Etapa 4

Broc › Charmey (149.6km) *

Etapa 5

Lucens › Leysin (178.2km) *

*Alta montaña