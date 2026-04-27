Tour de Romandía 2026: etapas, colombianos, favoritos y cómo VER EN VIVO

El calendario ciclístico de la temporada 2026 continúa y todo está listo para que este martes 28 de abril arranque la edición 79 del Tour de Romandía.
La tradicional prueba suiza contará con la participación de importantes figuras del pelotón World Tour, entre los que se destaca el esloveno Tadej Pogacar, reciente campeón de la Lieja - Bastoña, que empezará su preparación en pruebas por etapas para el Tour de Francia.
Favoritos al Tour de Romandía 2026
Además de Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), el Tour de Romandía también contará con otro selecto grupo de ciclistas que lucharán por las victorias de etapa y por los puestos de privilegio en la clasificación general.
Red Bull - BORA - hansgrohe - Florian Lipowitz
INEOS Grenadiers - Óscar Onley
Red Bull - BORA - hansgrohe - Primoz Roglic
INEOS Grenadiers - Carlos Rodríguez
Bahrain Victorious - Antonio Tiberi
Bahrain Victorious - Lenny Martínez
Colombianos en el Tour de Romandía 2026
La edición 79 del Tour de Romandía contará con la participación de tres ciclistas colombianos.
Se trata de Daniel Felipe Martínez (Red Bull Bora Hansgrohe), Sergio Andrés Higuita (XDS Astana Team) y Nairo Quintana (Movistar Team).
Nairo llega a la prueba, luego de quedarse con el primer lugar en la general de la Vuelta a Asturias, mientras que Martínez e Higuita correrán el Tour de Romandia con objetivos claros en beneficio de sus respectivos equipos.
Etapas del Tour de Romandía 2026
Prólogo
Villars-sur-Glâne - Villars-sur-Glâne (3,2 kilómetros)
Etapa 1
Martigny › Martigny (171.2km)
Etapa 2
Rue › Vucherens (173.1km)
Etapa 3
Orbe › Orbe (176.6km) *
Etapa 4
Broc › Charmey (149.6km) *
Etapa 5
Lucens › Leysin (178.2km) *
*Alta montaña