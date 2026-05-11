¿Por qué hoy no hubo etapa del Giro de Italia?

Inició una nueva edición del Giro de Italia, la cual inició el viernes 8 de mayo con la primera etapa que se llevó a cabo en territorio búlgaro. El recorrido tuvo 147 kilómetros y se realizó entre Nessebar y Burgas. Hasta el momento se han corrido las primeras tres carreras de la competencia que dejan sorpresas en la clasificación general en donde justamente se encuentra el colombiano, Egan Bernal, en el podio.

Sin embargo, el Giro se detuvo este lunes 11 de mayo ya que llegó su primera jornada de descanso, razón por la cual no se disputó ninguna etapa en la competencia. Después de tres días intensos en territorio búlgaro, la organización otorgó un día de recuperación al pelotón antes del traslado hacia Italia, donde continuará la carrera durante las próximas semanas.

Jornadas de descanso en el Giro de Italia

La última etapa que se corrió fue la tercera, disputada entre Plovdiv y la capital búlgara sobre 175 kilómetros. Diego Pablo Sevilla, Alessandro Tonelli y Manuele Tarozzi protagonizaron una escapada valiente que llegó a poner en aprietos a los equipos de los velocistas.

El italiano Jonathan Milan abrió el sprint a 300 metros de la línea, intentando aprovechar su potencia en el falso llano de llegada. Pero el francés, Paul Magnier, reaccionó con una aceleración demoledora y lo superó en los últimos metros para quedarse con el triunfo, por delante del propio Milan y del neerlandés Dylan Groenewegen.

Ahora, tras un cierre con "broche de oro" en la tercera etapa, se disfruta de una pausa que ya estaba contemplada desde el inicio en el recorrido oficial del Giro. Tras un arranque fuera de Italia, el lunes 11 de mayo quedó reservado para que los equipos, ciclistas y toda la logística del evento pudieran desplazarse desde Bulgaria hacia suelo italiano.

Este tipo de jornadas de descanso suelen ser fundamentales en las grandes vueltas, especialmente cuando hay traslados largos entre países, como ocurrió en esta ocasión. Es por ello que hasta que llegue la etapa final el 31 de mayo, se vivirán otras dos etapas de descanso, las cuales están contempladas para los lunes 18 y 25 de mayo.

¿Cuándo se correrá la etapa 4 del Giro de Italia?

La competencia continuará el martes 12 de mayo con la etapa 4 tomando en cuenta la respectiva jornada de descanso, y acorde al reglamento y lo estipulado antes del inicio de la competencia.

Esta carrera se llevará a cabo entre Catanzaro - Cosenza, con un recorrido que contará con 138 km, una etapa de media montaña, con varios repechos y un puerto puntuable.

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Clasificación General

1. Guillermo Thomas Silva (URY/XDS-Astana) - 13:10:05

2. Florian Stork (GER/Tudor Pro Cycling) a 0:04

3. Egan Bernal (COL/Netcompany-Ineos) a 0:04

4. Thymen Arensman (NED/Netcompany-Ineos) a 0:06

5. Giulio Ciccone (ITA/Lidl-Trek) a 0:06

6. Jan Christen (SUI/UAE Emirates-XRG) a 0:10

7. Martin Tjotta (NOR/Uno-X Mobility) a 0:10

8. Johannes Kulset (NOR/Uno-X Mobility) a 0:10

9. Enric Mas (ESP/Movistar) a 0:10

10. Lennert van Eetvelt (BEL/Lotto-Intermarché) a 0:10