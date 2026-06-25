El Tour de Francia sufre baja de un favorito a la clasificación general

Todo está listo para que el sábado 4 de julio arranque la edición 113 del Tour de Francia que tendrá como punto de partida Barcelona antes de entrar a territorio francés y afrontar las fracciones determinantes.

A pocos días para el inicio de la 'Grande Boucle' se anunció la baja de uno de los ciclistas que estaba llamado a luchar por un puesto de privilegio en la clasificación general.

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Se trata del pedaista británico Oscar Onley, quien no podrá ser parte de la nómina del Netcompany INEOS al presentar una lesión importante en el hombro.

El propio equipo Netcompany INEOS dio a conocer un reporte médico en el que señala que luego de la caída sufrida en la etapa seis del Tour Auvergne-Rhône-Alpes, los exámenes médicos reportaron el problema de salud, que le impide a Onley disputar la prueba.

La ausencia de Onley significa un duro golpe para el Netcompany INEOS, teniendo en cuenta que en el Tour de Francia de 2025 ocupó la quinta posición en la clasificación general final.

"Me da muchísima pena no poder participar en el Tour de Francia este año. Ahora mismo estoy centrado en recuperarme y en que mi hombro esté en perfectas condiciones, pero estoy muy motivado para intentar sacar algo bueno de esta temporada", dijo el ciclista.

Cambio de planes en el Netcompany INEOS

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La ausencia de Oscar Onley haría que el Netcompany INEOS cambie sus planes de cara al objetivo general en el Tour de Francia.

La escuadra británica tendría como líderes de escuadra a Carlos Rodríguez, Kévin Vauquelin y Thymen Arensman.

Por otro lado, la nómina la completarían Filippo Ganna, Michal Kwiatkowski, Dorian Godon y un pedalitsa por confirmar.

¿Egan Bernal podría correr el Tour de Francia?

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En algunos sectores se ha mencionado que el colombiano Egan Bernal podría ser incluido en la nómina del Netcompany INEOS para el Tour de Francia.

Y es que Bernal retomó sus entrenamientos en territorio francés muy cerca de su residencia en Mónaco.

Sin embargo, la inclusión de Egan cambiaría sus planes para el remate del año, ya que tendría entre sus objetivos la Vuelta a España, después de haber logrado un top 10 en el Giro de Italia.