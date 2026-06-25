Richard Carapaz reveló sus objetivos para el Tour de Francia 2026

Richard Carapaz ya tiene claro cuál será su hoja de ruta para el Tour de Francia 2026. El ciclista ecuatoriano, uno de los mejores corredores latinoamericanos de todos los tiempos, confesó que sus principales objetivos serán luchar por el maillot de la montaña y buscar una victoria de etapa.

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El corredor del EF Education-EasyPost afrontará la ronda francesa, que comenzará el próximo 4 de julio en Barcelona, con una estrategia distinta a la que había imaginado meses atrás. Aunque le habría gustado pelear por el podio de la clasificación general, considera que las circunstancias actuales de su equipo no lo permiten.

¿Por qué Carapaz no pelea la general del Tour?

"Obviamente, me haría mucha ilusión luchar por la clasificación general, pero hoy mismo, estando yo solo, es imposible hacerlo. Cuando vas a un Tour tienes que ir con toda la gente al cien por cien y ahora mismo no la tenemos. Hay que ser realistas", explicó en declaraciones entregadas a Escapa Podcast.

Carapaz ya ganó la montaña en el Tour de Francia

Por ello, el campeón del Giro de Italia 2019 y medallista de oro olímpico en Tokio 2020 apunta a objetivos más concretos. Entre ellos aparece la posibilidad de conquistar nuevamente la clasificación de la montaña, un logro que ya consiguió en la edición de 2024.

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Además, Carapaz reconoció que tiene marcada una etapa en particular. El ecuatoriano aseguró que le ilusiona especialmente la jornada con final en Alpe d’Huez, una de las subidas más emblemáticas del ciclismo mundial.

"Alpe d’Huez es una etapa que me gusta y que me hace mucha ilusión. Es muy dura y todo el mundo la conoce. Hay que ser inteligente, saber en qué fuga te metes y aprovechar las oportunidades que se presenten", señaló.

Pese a no llegar con demasiado ritmo de competencia debido a la operación que sufrió durante la primavera europea, la reciente Vuelta a Suiza le devolvió la confianza. Allí finalizó en la segunda posición y confirmó que está en condiciones de competir al más alto nivel.

Incluso, el ecuatoriano no descartó intentar vestirse de amarillo en los primeros días de competencia. La carrera comenzará con una contrarreloj por equipos en Barcelona y Carapaz espera aprovechar cualquier oportunidad que se presente para asumir el liderato de manera provisional.

Carapaz elogió a Pogacar

Por otra parte, el corredor de 33 años también habló sobre los favoritos para conquistar el Tour. En su opinión, el gran candidato sigue siendo Tadej Pogačar. "Hoy es imposible hacer sufrir a Pogacar. Está muy por encima", afirmó, aunque recordó que en una prueba de tres semanas siempre pueden surgir imprevistos que cambien el desarrollo de la carrera.