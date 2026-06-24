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Tadej Pogacar sufre contratiempo para el Tour de Francia; cambio de planes

Pogacar parte como gran favorito para retener el título del Tour de Francia que ganó en las temporada 2020, 2021, 2024 y 2025.
Daniel Zabala
Tadej Pogacar cambia sus planes para el Tour de Francia
Tadej Pogacar cambia sus planes para el Tour de Francia // AFP

Todo está listo para el inicio de una nueva edición del Tour de Francia el próximo sábado 4 de julio en Barcelona. En la previa, el esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) parte como el gran favorito para retener el título que conquistó en las temporadas 2024 y 2025, teniendo en cuenta el nivel demostrado durante todo el 2026.

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Sin embargo, Pogacar sufrió en los últimos un contratiempo que lo obligó a modificar la recta final de su preparación.

Pogacar y el problema que tiene para el Tour de Francia

Tadej Pogacar se vio obligado a modificar su plan de trabajo de cara al Tour de Francia 2026, mientras participaba y ganaba el Tour de Suiza.

Y es que Urska Zigart, pareja de Pogacar, sufrió una fuerte caída en la prueba femenina del Tour de Suiza, que le generó una fractura de mandíbula.

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Teniendo en cuenta lo registrado, el esloveno tomó la decisión de desplazarse hacia Mónaco, lugar de su residencia, para acompañar a Zigart en parte del proceso de recuperación.

De esta manera, Pogacar no se unió al último campamento de preparación que adelanta actualmente el UAE Team Emirates en Isola 2000 en el sur de los Alpes franceses antes del inicio del Tour de Francia el 4 de julio.

Pogacar tiene un plan

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Al no participar en el entrenamiento en altura en Isola 2000, Tadej Pogacar explicó que cumplirá con entrenamientos específicos, ya que considera que no necesita añadir mucho más a su estado de forma para correr y luchar por un nuevo título del Tour de Francia.

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