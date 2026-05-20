Las emociones del Giro de Italia continúan este miércoles 20 de mayo con la etapa número 11. Esta grande del deporte a dos ruedas sigue acaparando la atención de miles de aficionados de la disciplina a nivel mundial.

Recorrido, punto de salida y de llegada

El recorrido de la etapa de este miércoles comenzó en Porcari y finalizará en Chiavari tras 195 km. La jornada cuenta con un desnivel total de 2850 metros. La mediamontaña es la protagonista del día.



“Situada en la llanura de Lucca, en Toscana, Porcari es un municipio de la provincia de Lucca con orígenes antiguos, documentados ya en la época longobarda. El territorio se desarrolla en un área llana históricamente dedicada a la agricultura, hoy profundamente transformada por el desarrollo industrial. Porcari es uno de los centros principales del denominado ‘paper district’ de Lucca, uno de los polos europeos más importantes para la producción de papel tisú y cartón, que ha tenido un papel decisivo en el crecimiento económico y laboral de la zona”, dice el Giro sobre el punto de partida.

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Chiavari...

“Situada en la costa ligur oriental, en el Tigullio, Chiavari es una ciudad asomada al mar Ligur con una historia que se desarrolla entre el medievo y la edad moderna. El centro histórico se caracteriza por un trazado urbano regular y por largos pórticos, elementos distintivos de la arquitectura de la ciudad. A lo largo de los siglos, Chiavari ha desempeñado un papel comercial y administrativo fundamental, con históricos palacios y edificios civiles. Hoy la ciudad conserva una fuerte identidad urbana, acompañando su dimensión histórica con una vocación turística ligada al mar y al territorio del Tigullio”, añade sobre el sitio de la llegada.



Se espera que esta etapa 11 del Giro de Italia 2026 esté entretenida de inicio a fin. Con el paso de los km se van a ir conociendo los ciclistas que prenderán los motores y se escaparán en la fuga.

Egan espera dar el golpe

El ciclista colombiano Egan Bernal, del INEOS, está entre los primeros 15 de la clasificación general y hará todo lo posible este miércoles para seguir escalando peldaños hasta poder estar en el top. La tarea no es sencilla, pero tampoco imposible.



Todas las emociones de la etapa 11 y el desarrollo en general del Giro de Italia 2026 se pueden vivir a través del Canal RCN HD2, la aplicación del Canal RCN y la señal principal del Canal RCN.