Las emociones del Giro de Italia 2026 no se detienen. Este sábado 23 de mayo se lleva a cabo la etapa 14. Los amantes del deporte a dos ruedas a nivel mundial disfrutan de otra jornada electrizante.

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Una etapa definitiva

Esta etapa es una de las más importantes de la competencia, ya que la alta montaña es la gran protagonista. Hay tres picos más que imponentes; uno de ellos al inicio de la jornada, otro después de la mitad del recorrido y el último justo al final.



El recorrido partió desde Aosta y tendrá su intenso final en Pila. Son 133 km que dejarán a los seguidores de la corsa rosa en tensión. El desnivel total es de 4350 metros. Es una etapa ideal para los escaladores.

Punto de llegada y de partida

“Capital del Valle homónimo, Aosta se alza en el corazón de los Alpes, en la confluencia de importantes vaguadas que conducen a los grandes pasos alpinos. Fundada por los romanos en el año 25 a.C. con el nombre de Augusta Praetoria, conserva uno de los complejos arqueológicos romanos mejor preservados del norte de Italia, con murallas, puertas monumentales, teatro y el arco de Augusto. A lo largo de la Edad Media, la ciudad mantuvo un relevante papel estratégico y administrativo, enriqueciéndose con edificios religiosos y civiles. Hoy Aosta es el centro político y cultural de la región”, dice el Giro sobre el punto de partida.



“Pila es una localidad alpina del Valle de Aosta, situada en el territorio municipal de Gressan, sobre la ciudad de Aosta. Se alza sobre una amplia terraza natural asomada a la cuenca central del valle y goza de una posición panorámica rodeada por algunas de las cimas más altas de los Alpes. Nacida como estación de esquí tras la Segunda Guerra Mundial, Pila está conectada directamente con Aosta mediante un teleférico y representa uno de los principales polos turísticos de la región. Junto a su vocación invernal, la localidad es hoy frecuentada también durante la temporada estival, gracias a las rutas de senderismo y a todo tipo de actividades en altitud”, añade sobre la llegada.

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Todo el Giro por RCN

En esta etapa puede dar el golpe sobre la mesa el ciclista colombiano Egan Bernal, del Ineos, que tras la jornada 13 finalizó en el puesto 14 del Giro de Italia 2026. Habrá que esperar para conocer si logra imponerse en la montaña.



La etapa 14 del Giro de Italia 2026 y todas las emociones de la competencia se podrán ver en vivo a través de la exclusiva señal del Canal RCN HD2, la aplicación del Canal RCN y la señal principal del Canal RCN.