EN VIVO Tour de Francia 2026: Etapa 1 - minuto a minuto

La espera terminó. Este sábado 4 de julio empieza una de las grandes del ciclismo mundial, el Tour de Francia. Ciclistas de diferentes partes del mundo, por equipos, arrancan su recorrido con el fin de ganar el primer lugar de la clasificación general.



Las calles de Barcelona, en España, son el epicentro de la primera etapa del Tour de Francia. El recorrido tiene 19,6 km y es una contrarreloj individual. Es una jornada especial para los velocistas.

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Barcelona recibe el Tour

“El 31 de diciembre de 1881, Josep Maria Bocabella, en nombre de la Asociación de Devotos de San José, adquirió unos terrenos con las limosnas recaudadas para construir una iglesia dedicada a la Sagrada Familia (San José, la Virgen María y Jesús). El proyecto se encomendó a un joven arquitecto de ideas innovadoras, Antoni Gaudí, quien deseaba convertir esta iglesia en el edificio más alto de Barcelona. Para soportar la carga, introdujo nuevos métodos, como el arco catenario y las bóvedas hiperboloides. La longitud es de 120 metros y la anchura, de 45 metros. La Sagrada Familia se convirtió en la obra de su vida, a la que dedicó sus últimos quince años. Las obras comenzaron en 1884 y, en 1885, se inauguró la cripta. Gaudí fue atropellado por un tranvía en 1926 y falleció cuando la construcción del conjunto apenas había comenzado. Los trabajos continúan en curso, pero la finalización de la torre más alta (172,5 metros) está prevista para junio de 2026”, dice la organización sobre una de las obras arquitectónicas más importantes del mundo.



Aunque es una jornada más que ideal para que los velocistas saquen una ventaja más que considerable, los escaladores tienen que hacer lo necesario para no perder muchos segundos en comparación con sus competidores.

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Los colombianos en la carrera

Son cinco ciclistas colombianos, cabe mencionar, los que dicen presentes en esta nueva edición del Tour de Francia. Estos son Egan Bernal (Ineos), Einer Rubio (Movistar Team), Sergio Higuita (Astana), Harold Tejada (Astana) y Fernando Gaviria (Caja Rural-Seguros RGA).



En Egan Bernal están puestas las esperanzas de toda Colombia. Se espera que Egan, desde el arranque, pueda dar golpes sobre la mesa y se posicione en la parte alta de la clasificación general del Tour de Francia.

El Tour de Francia por RCN

La primera etapa del Tour de Francia 2026 y todas las emociones de la carrera se pueden vivir a través de la señal del Canal RCN y de la app del Canal RCN. La emisión comenzará, en la señal principal, a las 10:00 a. m.