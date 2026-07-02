Tour de Francia 2026: otros candidatos al podio, además de Pogacar y Vingegaard

Desde la joya mexicana Isaac del Toro al "Capitán América" Quinn Simmons, pasando por el intrépido Tom Pidcock, varios corredores aspiran a brillar a la sombra de Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard en el Tour de Francia, que comienza el sábado en Barcelona.

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Isaac del Toro

Con apenas 22 años, el mexicano del equipo UAE ya no es un desconocido. Pero está a punto de descubrir el Tour de Francia, donde asumirá por primera vez el papel de lugarteniente de Tadej Pogacar en una gran vuelta. Segundo en el Giro en 2025, tras quedarse muy cerca de la victoria final, ganador de la Tirreno-Adriático y del Tour Auvernia-Ródano-Alpes este año, el campeón de México es un gregario de lujo para el ogro esloveno. Del Toro incluso cuenta con las armas necesarias para cumplir al mismo tiempo su papel de brazo derecho de "Pogi" y jugar sus propias cartas para la clasificación general.

Davide Piganzoli

El equipo Visma-Lease a Bike también tiene su joven promesa. Procedente de Italia, Piganzoli impresionó en su tierra durante el último Giro. Lugarteniente de la maglia rosa Jonas Vingegaard, el corredor de 23 años, llegado al equipo de las "Avispas" este año, terminó en un meritorio octavo puesto en la general. Victorioso en la Ruta de Occitania en junio, llega en una excelente forma para volver a respaldar a su líder danés.

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Paul Seixas

Por primera vez en mucho tiempo, Francia vuelve a tener esperanzas de ganar el Tour de Francia gracias a Paul Seixas, que descubre la ronda gala con elevadas ambiciones. Con apenas 19 años, el corredor más joven en tomar la salida del Tour desde 1937, el fenómeno lionés ya juega en la liga de los grandes, con un aplomo que le permite apuntar al podio sin que nadie lo considere una herejía. Autor de un inicio de temporada fulgurante (7 victorias), la joya de Decathlon CMA CGM ya se ha convertido en el primer francés desde Christophe Moreau en 2007 en ganar una carrera por etapas del World Tour, en la Vuelta al País Vasco, y ha sido el único que logró rivalizar con Pogacar en las Strade Bianche y en Lieja-Bastoña-Lieja.

Tom Pidcock

El británico del joven equipo Pinarello Q36.5 se dispone a disputar su cuarto Tour de Francia, donde buscará hacer valer sus cualidades de corredor explosivo. Vencedor en 2022 en la cima del Alpe d'Huez, al que el Tour vuelve en dos ocasiones este año, el doble campeón olímpico de bicicleta de montaña tiene argumentos para levantar los brazos en la montaña, sólido en las subidas y valiente hasta extremos peligrosos en los descensos, como ya demostró con su segundo puesto en la Milán-San Remo en marzo.

Michael Storer

A sus 29 años, Michael Storer parece en el momento apropiado para cumplir las expectativas que generó en sus inicios. A veces corredor de la general, a veces cazador de etapas, el australiano no termina de brillar en la Grande Boucle. El líder del equipo Tudor firmó un séptimo puesto en el Giro en mayo y no ha vuelto a competir desde entonces. Las primeras etapas, exigentes, darán rápidamente una orientación precisa sobre su estado de forma y sus opciones reales en la carrera.

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Ben Healy

El irlandés vuelve a la carga: con su cara de estrella de rock, su aire desgarbado sobre la bici y su energía desbordante, Healy asumió el papel de corredor sensación el año pasado, con una victoria y dos días vestido de amarillo. Su inicio de temporada es más discreto, pero aun así aspira a ser visto en cabeza.

Thymen Arensman

Este discreto neerlandés de 26 años irrumpió con fuerza en el Tour de Francia en 2025 al lograr, en su primera participación, dos victorias de etapa en sendas llegadas en alto. Y aunque no ha vuelto a ganar desde entonces, el corredor del Ineos ha vivido una intensa primavera europea: primero fue tercero en el Tour de los Alpes y después cuarto en el Giro.

Cian Uijtdebroeks

Anunciado como una joya por pulir cuando llegó a Visma-Lease a Bike en 2024, el belga dejó el equipo neerlandés para liberarse de la feroz competencia que reina allí. Puso rumbo a Movistar, donde su regularidad empieza a dar frutos, como lo demuestra su séptimo puesto en el Tour Aura.

Quinn Simmons

Los años pasan, pero los referentes permanecen: Quinn Simmons estará de nuevo en la salida del Tour, melena al viento y maillot estrellado de campeón de Estados Unidos a la espalda, como en 2023 y 2025. "Capitán América" fue, junto a Healy, uno de los protagonistas de la última edición, capaz de asfixiar a sus compañeros de fuga gracias a un ritmo impresionante. Sin recompensa el año pasado, llega en una forma prometedora, aureolado con una victoria de etapa en el Tour de Auvernia-Ródano-Alpes, el Tour Aura.