EN VIVO Tour de Francia 2026 - Etapa 6 - jueves 9 de julio

La sexta etapa del Tour de Francia marcará este jueves el primer gran examen de alta montaña de la edición, con un recorrido de 186,2 kilómetros entre Pau y Gavarnie-Gèdre. Tras seis días de competencia, el pelotón dejará atrás los finales favorables para velocistas y afrontará la dureza de los Pirineos.

La jornada estará marcada por un trazado con más de 4.100 metros de desnivel acumulado y el paso por cinco puertos de montaña. El momento más esperado será el ascenso al Tourmalet, el primer puerto de categoría especial de esta edición y uno de los escenarios más emblemáticos de la historia del ciclismo.

Antes de alcanzar el Tourmalet, los corredores deberán superar el col de Aspin, el segundo puerto más visitado por el Tour de Francia con 77 ascensiones, solo por detrás de las 86 del Tourmalet. Ambos forman parte del legado histórico de la carrera.

Tras coronar el Tourmalet, situado a 2.115 metros de altitud, el pelotón afrontará un largo descenso antes de dirigirse al inédito final en Gavarnie-Gèdre, un ascenso de segunda categoría de 18,7 kilómetros al 3,7 % de pendiente media, donde podría definirse la victoria de etapa.

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Además del reto deportivo, la fracción ofrecerá uno de los paisajes más espectaculares del Tour. La llegada estará ubicada en Gavarnie-Gèdre, enclave declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, reconocido por su riqueza natural y por el impresionante circo glaciar que rodea la meta.

En la clasificación general, el noruego Torstein Træen defenderá el maillot amarillo con una amplia ventaja sobre los principales favoritos. Mientras tanto, figuras como Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard podrían optar por una jornada de control, lo que también abre la posibilidad de que una escapada tenga opciones reales de disputar el triunfo.

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