Tour de Francia: clasificación general luego de la quinta etapa - miércoles 8 de julio

La quinta etapa del Tour de Francia 2026, disputada este miércoles 8 de julio, no dejó modificaciones en la parte alta de la clasificación general. La jornada, completamente llana y con final en Pau, favoreció a los velocistas, mientras los aspirantes al título reservaron energías para las etapas de mayor exigencia.

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Resumen de la quinta etapa del Tour de Francia

La victoria del día fue para el neerlandés Olav Kooij, quien sorprendió a los principales especialistas en el embalaje y se impuso en el primer esprint masivo de esta edición del Tour. El alemán Max Kanter terminó segundo, mientras que el belga Tim Merlier completó el podio de la jornada.

Pese al triunfo de Kooij, la lucha por el maillot amarillo permaneció intacta. El noruego Torstein Traeen conservó el liderato con un tiempo acumulado de 16:32:07, manteniendo una ventaja de 28 segundos sobre el estadounidense Sean Quinn.

El tercer lugar continúa en poder del checo Mathias Vacek, quien se encuentra a 3 minutos y 50 segundos del líder. Mientras tanto, los grandes favoritos al título siguen ubicados a una diferencia considerable en la clasificación general.

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El esloveno Tadej Pogacar marcha cuarto a 7 minutos y 53 segundos, exactamente el mismo tiempo que registra el danés Jonas Vingegaard, principal rival del vigente campeón en la pelea por la clasificación general.

Más atrás aparecen Remco Evenepoel, Isaac del Toro y Juan Ayuso, todos aún con opciones de descontar tiempo cuando el recorrido vuelva a presentar montaña. Hasta el momento, la estrategia de los favoritos ha sido evitar pérdidas en las etapas de transición.

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Clasificación general del Tour de Francia - etapa 5

1. Torstein Traeen, Uno-X Mobility - 16:32:07

2. Sean Quinn, EF Education - EasyPost - a 28"

3. Mathias Vacek, Lidl - Trek - a 3'50"

4. Tadej Pogacar, UAE Team Emirates - XRG - a 7'53"

5. Jonas Vingegaard, Team Visma | Lease a Bike - a 7'53"

6. Ramses Debruyne, Alpecin - Premier Tech - a 8'06"

7. Remco Evenepoel, Red Bull - BORA - hansgrohe - a 8'16"

8. Isaac del Toro, UAE Team Emirates - XRG - a 8'17"

9. Juan Ayuso, Lidl - Trek - a 8'20"

10. Paul Seixas, Decathlon CMA CGM Team - a 8'41"

11. Florian Lipowitz, Red Bull - BORA - hansgrohe - a 8'46"