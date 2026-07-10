EN VIVO Tour de Francia 2026 - Etapa 7 - viernes 10 de julio

El Tour de Francia 2026 continúa este viernes 10 de julio con la disputa de la séptima etapa, un recorrido de 175,1 kilómetros entre Hagetmau y Burdeos. Tras el exigente paso por los Pirineos, el pelotón vuelve a un trazado favorable para los velocistas.

Así será el recorrido de la etapa 7 del Tour de Francia

La jornada servirá para completar el primer tercio de la carrera y, sobre el papel, ofrece pocas opciones para que una fuga llegue con éxito. Los equipos de los principales embaladores buscarán controlar el ritmo desde el inicio para preparar una nueva definición al sprint.

Burdeos es uno de los escenarios más tradicionales del Tour de Francia y la segunda ciudad que más veces ha recibido la carrera. Sus amplias avenidas suelen ofrecer llegadas rápidas y espectaculares, por lo que los especialistas en velocidad tendrán una oportunidad de prestigio.

El único obstáculo puntuable del día será la Cota de Béguey, un ascenso de cuarta categoría ubicado a 37,8 kilómetros de la meta. La dificultad no parece suficiente para romper el control del pelotón ni alterar el guion previsto para la etapa.

Además del recorrido, el calor será uno de los grandes protagonistas. Las previsiones apuntan a temperaturas cercanas a los 40 grados centígrados durante la llegada, una condición que podría influir en el desgaste de los corredores y en la estrategia de los equipos.

La salida está programada para las 6:25 (hora colombiana), mientras que la llegada a Burdeos se espera sobre las 10:24. Todo apunta a una nueva batalla entre los mejores velocistas del Tour antes de que la carrera afronte nuevos desafíos en los próximos días.

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Siga EN VIVO la etapa 7 del Tour de Francia por Canal RCN

La etapa 7 del Tour de Francia 2026 se puede ver este viernes 10 de julio a través de la señal de la aplicación de Canal RCN. Además. DeportesRCN.com ofrecerá un cubrimiento completo de la etapa, tal como se ha hecho a lo largo de esta edición del Tour de Francia.