EN VIVO Tour de Francia 2026 - Etapa 9 - domingo 12 de julio

Durante la primera semana del Tour de Francia, una de las competencias más importantes del ciclismo ha dejado emociones inigualables como los dos triunfos de Tadej Pogacar, o el esloveno siendo protagonista dejando a Isaac Del Toro, compañero del UAE Team Emirates como ganador en la etapa inicial. También cuenta con Tim Merlier que ganó las dos últimas fracciones.

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El belga espera conseguir otra victoria en la etapa 9 para seguir acercándose al objetivo de meterse en las primeras casillas de la clasificación general. Por su parte, Tadej Pogacar sigue liderando ese escalafón con una ventaja de 2:42 frente a Jonas Vingegaard.

Tadej Pogacar tendrá que seguir sacando distancias frente a los demás competidores en una jornada la cual tiene un perfil de ascensos y que terminará en lo llano para definir al ganador de la novena fracción del Tour de Francia. Las emociones arrancarán en la localidad de Malemort y finalizará en Ussel tras 155,5 kilómetros.

Durante los 155,5 kilómetros que tendrán que recorrer los ciclistas, tendrán que pasar por cuatro puertos de montaña. Son dos de tercera categoría y dos de segunda categoría. Vale la pena acotar que esta etapa contaba con 185,5 kilómetros que fueron recortados por las altas temperaturas.

Bajo este panorama, no se esperan muchas diferencias en la clasificación general por el perfil y el final en el que terminará la jornada, pero puede ser interesante los puntos de montaña para quienes coronen los puertos de tercera y de segunda categoría a lo largo de la fracción.

Puede ser determinante el tema de los fugados para empezar a tomar distancias de frente al pelotón y pensar en una victoria que pueda hacerlos ascender en la clasificación general un poco. Además, esta novena jornada cierra la primera semana del Tour de Francia. El lunes 13 de julio no habrá etapa y tendrán descanso.

Siga EN VIVO la etapa 8 del Tour de Francia por Canal RCN

La etapa 9 del Tour de Francia 2026 se puede ver este domingo 12 de julio a través de la señal de la aplicación de Canal RCN. Además. DeportesRCN.com ofrecerá un cubrimiento completo de la etapa, tal como se ha hecho a lo largo de esta edición del Tour.

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La señal por el Canal RCN arrancará a partir de las 8 de la mañana para que no se pierdan las emociones de la competencia este domingo 12 de julio.