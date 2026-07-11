Tour de Francia: así quedó la clasificación general luego de la etapa 8 - sábado 11 de julio

Terminó de manera oficial la primera semana del Tour de Francia con la etapa 8 que se disputó entre Périgueux y Bergerac y la cual contó con un recorrido de 180.4 kilómetros que dejó como ganador a Tim Merlier, pero también como sólido líder de la clasificación general a Tadej Pogacar.

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Tras la finalización de esta nueva carrera destinada a los velocistas, la clasificación general del Tour de Francia 2026 se mantiene sin cambios en sus primeras posiciones. Al no registrarse diferencias entre los principales candidatos al título, el esloveno conservó el maillot amarillo y continúa al frente de la carrera.

Clasificación general del Tour de Francia 2026 luego de la etapa 8

Luego de uno de los recorridos más extensos del Tour de Francia, los principales candidatos al título no cedieron terreno, se mantuvieron dentro del grupo principal y cruzaron la meta sin contratiempos, lo que les permite mantenerse en los puestos más altos del certamen a falta de más de 10 etapas aún por recorrerse.

Pogačar, líder del UAE Team Emirates-XRG, acumula un tiempo total de 28 horas, 49 minutos y 7 segundos. Su principal perseguidor sigue siendo el danés Jonas Vingegaard, del Team Visma | Lease a Bike, quien permanece a 2 minutos y 42 segundos. Ambos ciclistas continúan protagonizando la lucha por el liderato, tal como ha ocurrido en las últimas ediciones de la ronda francesa.

El podio lo cierra la joven promesa del ciclismo mexicano, Isaac del Toro, también integrante del UAE Team Emirates-XRG, quien se encuentra a 3 minutos y 27 segundos del liderato. El corredor se ha consolidado entre los mejores de la clasificación y mantiene una diferencia de apenas tres segundos sobre el belga Remco Evenepoel, cuarto a 3:30.

Tadej Pogačar (UAE Team Emirates - XRG) – 28:49:07 Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) – a 2:42 Isaac del Toro (UAE Team Emirates - XRG) – a 3:27 Remco Evenepoel (Red Bull - BORA - hansgrohe) – a 3:30 Juan Ayuso (Lidl - Trek) – a 3:34 Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team) – a 3:55 Florian Lipowitz (Red Bull - BORA - hansgrohe) – a 4:00 Lenny Martinez (Bahrain - Victorious) – a 4:21 Mattias Skjelmose (Lidl - Trek) – a 4:57 Mathias Vacek (Lidl - Trek) – a 7:10

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Principales colombianos en la clasificación general del Tour

En cuanto a los colombianos, Egan Bernal es el mejor ubicado en la clasificación general. El corredor del INEOS Grenadiers ocupa la undécima posición, a 9 minutos y 12 segundos del líder, manteniéndose como la principal carta del país para las etapas de alta montaña.

Por su parte, Harold Tejada continúa dentro del grupo de los veinte mejores de la competencia. El ciclista del XDS Astana Team aparece en la vigésima posición de la clasificación general, con una diferencia de 13 minutos y 6 segundos respecto a Pogačar.