Tim Merlier ganó su segunda etapa consecutiva del Tour de Francia 2026

La etapa 8 del Tour de Francia confirmó a Tim Merlier como uno de los ciclistas favoritos y más potentes en cuanto a embalajes del Tour de Francia 2026 al imponerse este sábado 11 de julio con su segunda victoria consecutiva después del triunfo conseguido en la séptima jornada.

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El velocista belga volvió a demostrar su potencia en los metros finales para cruzar primero la línea de meta en Bergerac y consolidarse como el sprinter más efectivo de la presente edición.

Tim Merlier ganador de la etapa 8 del Tour de Francia

La etapa, disputada sobre un recorrido de 182 kilómetros entre Périgueux y Bergerac, transcurrió bajo el control de los equipos de los velocistas en donde las fugas no fueron una opción y solamente le quedó como opción a los ciclistas aguantar dentro del pelotón para no ceder tiempo importante.

Soudal Quick-Step ejecutó una estrategia que permitió a Merlier llegar bien ubicado a la recta final, tal como ocurrió en la séptima jornada, desde donde lanzó un potente sprint para superar a sus rivales y conseguir su segundo triunfo consecutivo en la carrera.

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Con este nuevo éxito, Merlier reafirma su condición como uno de los hombres más rápidos del pelotón y aumenta su protagonismo en la lucha por la clasificación por puntos sumando su segunda victoria consecutiva en la ronda francesa con un tiempo de 3 horas con 52 minutos y 50 segundos.

Aquí está la clasificación de la etapa en texto para copiar y pegar:

Tim Merlier (BEL/Soudal Quick-Step) – 3:52:50 Biniam Girmay (ERI/Intermarché-Wanty) – m.t. Olav Kooij (NED/Decathlon AG2R La Mondiale) – m.t. Jasper Philipsen (BEL/Alpecin-Deceuninck) – m.t. Pavel Bittner (CZE/Picnic PostNL) – m.t. Rick Pluimers (NED/Tudor Pro Cycling Team) – m.t. Pascal Ackermann (GER/Israel-Premier Tech) – m.t. Clément Russo (FRA/Groupama-FDJ) – m.t. Max Kanter (GER/XDS Astana Team) – m.t. Milan Fretin (BEL/Cofidis) – m.t.

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Clasificación general del Tour de Francia