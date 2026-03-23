EN VIVO Vuelta a Cataluña 2026 – minuto a minuto – etapa 1

Llegó la hora de una de las competencias más importantes del calendario internacional del ciclismo. La Vuelta a Cataluña 2026 tendrá momentos más que especiales, sobre todo por la última carrera de uno que otro ciclista. Nairo Quintana anunció su retiro en la previa del certamen en una rueda de prensa.

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Nairo Quintana correrá competencias en lo que queda de este 2026 y a partir del 2027, el boyacense ya se dedicará a otras cosas a sus 36 años. En ese orden de ideas, esta Vuelta a Cataluña será mucho más especial para el nacido en Cómbita. Hacer un buen papel en la clasificación general será esencial como un envión anímico para Nairo.

En esta edición número 105 de la Vuelta a Cataluña, el punto de partida en Sant Feliu de Guíxols contará con grandes competidores que pretenden encaminar el título en la clasificación general. Ciclistas del nivel de Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel, Joao Almeida, Tom Pidcock, Mikel Landa, Jay Vine, Florian Lipowitz, entre otros tendrán protagonismo.

Estos serán los rivales de seis ciclistas colombianos que esperan llegar lejos en la clasificación general, especialmente, Nairo Quintana que vivirá su última Vuelta a Cataluña antes de despedirse de manera oficial cuando acabe la temporada.

Bajo ese panorama, la delegación colombiana espera estar dentro de los puestos más importantes de la general con Samuel Flórez (Modern Adventure Pro Cycling), Iván Ramiro Sosa (Equipo Kern Pharma), Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious), Daniel Felipe Martínez (Red Bull – Bora – hansgrohe), Einer Rubio y Nairo Quintana (Team Movistar) que correrán en tierras catalanas.

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PRIMERA ETAPA DE LA VUELTA A CATALUÑA: PERFIL Y ALTIMETRÍA

Desde la primera etapa de la Vuelta a Cataluña 2026, los ciclistas se enfrentarán a un plano montañoso que pondrá a prueba las ilusiones de los competidores en un arduo camino para llegar a la línea de meta.

Con siete etapas por recorrer, este lunes 23 de marzo iniciará todo en Sant Feliu de Guíxols con la primera fracción con un perfil llano en su mayoría de los trazados, pero con dos puntos montañosos y con un recorrido de 172,8 kilómetros. Además, contará con dos puertos de montaña.

El primero de ellos será en los kilómetros iniciales en el alto de Romanyá y será de tercera categoría. El más desafiante será en el alto de Sant Hilari de primera categoría.

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER LA VUELTA A CATALUÑA - ETAPA 1 ESTE LUNES 23 DE MARZO

La Vuelta a Cataluña 2026 arrancará con la primera de siete etapas este lunes 23 de marzo. La ambición del circuito ciclístico es tener una buena presentación en esta competencia importante en el calendario. La carrera se podrá ver a partir de las 9:20 de la mañana en horario colombiano y tendrá señal del Canal RCN y la app del Canal RCN.

MÁS HORARIOS DE LA VUELTA A CATALUÑA 2026

Colombia, Ecuador y Perú: 9:20 A.M.

México: 8:20 A.M.

Bolivia y Venezuela: 10:20 A.M.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 11:20 A.M.