Murió Santiago Castrillón, jugador juvenil de Millonarios y Selección Colombia

En la noche de este domingo 22 de marzo murió Santiago Castrillón, futbolista quien integraba la plantilla sub 20 de Millonarios. La información la dio el club albiazul a través de sus redes sociales, y tanto la Federación Colombiana de Fútbol como varios clubes del balompié nacional se han pronunciado.

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¿Quién era Santiago Castrillón?

Santiago Castrillón era un futbolista nacido en Bucaramanga (Santander) quien se desempeñaba como mediocampista ofensivo, y había arribado a Millonarios en 2021, convirtiéndose en uno de los jugadores con mayor proyección de la plantilla juvenil.

Castrillón nació el 7 de septiembre de 2007 y era considerado por el cuerpo técnico de la plantilla y como un jugador inteligente, técnico y muy buen regateador. A sus 18 años, falleció en Bogotá.

De hecho, por sus buenas presentaciones con la plantilla juvenil de Millonarios, Santiago Castrillón fue citado a la Selección Colombia sub 19 en enero de 2026 bajo la dirección técnica del técnico César Torres.

Infortunadamente, Castrillón falleció en la noche del domingo 22 de marzo en la Clínica Fundación CardioInfantil de Bogotá, adonde fue trasladado luego de una anomalía que aconteció en pleno partido.

¿De qué murió Santiago Castrillón, jugador de Millonarios?

El futbolista Santiago Castrillón murió luego de que el sábado anterior (21 de marzo) se desplomó en plena cancha durante el clásico entre Millonarios e Independiente Santa Fe de la categoría sub 20.

El hecho llevó a que fuera trasladado de urgencia a LaCardio, lugar donde permaneció en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) hasta la noche de este domingo, cuando lamentablemente murió.

Millonarios, Santa Fe y la Federación Colombiana de Fútbol enviaron mensajes tras la muerte de Castrillón

"Hoy el fútbol se detiene. El corazón azul está roto. Hoy el dolor nos invade, nos llena de impotencia y de tristeza", escribió Millonarios en su cuenta de X, informando la noticia de su muerte.

"Hoy el fútbol está de luto y nos unimos para acompañar a toda su familia y allegados en este difícil momento", fue el mensaje de Independiente Santa Fe, cuya dirigencia estuvo al tanto de la situación.

"Santiago será recordado por su pasión por el fútbol, su entrega en cada oportunidad y la alegría con la que vivía el juego. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, seres queridos y a todo su entorno en este difícil momento", apuntó la FCF en un comunicado.