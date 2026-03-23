Los colombianos que correrán la Vuelta a Cataluña 2026

Sin duda alguna, la Vuelta a Cataluña tendrá una importancia más grande para los ciclistas colombianos que quieren darle la última alegría a Nairo Quintana que, en la previa de la competencia anunció su retiro del ciclismo a partir del 2027. Con 36 años encima, se despedirá de una carrera estelar de 16 años en los que ganó el Giro de Italia, el Tour de Francia, además de la competencia por tierras catalanas.

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Nairo Quintana espera dejar en alto su categoría, su nombre y el país en una de las últimas carreras que tendrá junto al Movistar Team. En ese sentido, hay un aliciente mayor para poder alcanzar triunfos en las etapas y poder repetir un triunfo en la Vuelta a Cataluña. No obstante, tendrá que luchar con importantes nombres de la disciplina.

LOS SEIS COLOMBIANOS QUE FIGURARÁN EN LA VUELTA A CATALUÑA 2026

No solo estará Nairo Quintana dentro de la pelea en la clasificación general, pero, evidentemente, los ojos estarán puestos sobre todo en el boyacense, oriundo de Cómbita por su importancia en el país y por su retiro del circuito una vez termine el año.

Además de Nairo, una de las competencias más prestigiosas del calendario internacional contará con cinco ciclistas más que representarán a Colombia. Entre ellos, hay juventud y veteranía para poder luchar por las posiciones de la clasificación general buscando un título para la delegación colombiana.

Así las cosas, Samuel Flórez (Modern Adventure Pro Cycling), Iván Ramiro Sosa (Equipo Kern Pharma), Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious), Daniel Felipe Martínez (Red Bull – Bora – hansgrohe), Einer Rubio y Nairo Quintana (Team Movistar) correrán en tierras catalanas.

¿CUÁNDO ARRANCA LA VUELTA A CATALUÑA? LOS RIVALES POR VENCER

La noticia de Nairo Quintana y su retiro se dio en medio de una rueda de prensa que él mismo convocó el domingo 22 de marzo, un día antes de que arrancara la Vuelta a Cataluña. A partir del lunes 23, hasta el domingo 29, 161 ciclistas correrán en busca del título en siete etapas, cada una más complicada que la otra.

Además, desde el punto de partida en Sant Feliu de Guíxols hay grandes competidores que pretenden encaminar el título en la clasificación general. Estas primeras etapas serán fundamentales para los seis colombianos que lucharán de frente contra Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel, Joao Almeida, Tom Pidcock, Mikel Landa, Jay Vine, Florian Lipowitz, entre otros.

Estos son los rivales más importantes que tendrá Nairo Quintana en su despedida de la Vuelta a Cataluña en la que espera sacar un prometedor resultado para poco a poco ir dejando la disciplina que terminará a finales del 2026 cuando ponga su final oficialmente para el próximo año.

EL CANAL RCN TRANSMITIRÁ LA VUELTA A CATALUÑA 2026

La Vuelta a Cataluña 2026 arrancará a partir de este lunes 23 de marzo con la presencia de seis cafeteros en la disputa contra los grandes. Todas las siete etapas de la competencia se podrán ver en el Canal RCN y en la app del Canal RCN.

En ese orden de ideas, la invitación ya está para los amantes del ciclismo que, a partir del lunes 23 al domingo 29 de marzo podrán disfrutar por el Canal RCN y la app todas las emociones de la Vuelta a Cataluña desde las 10:30 de la mañana.