Etapa 5 del Giro de Italia: altimetría, recorrido, hora y dónde ver

Nueva fecha del Giro de Italia, una de las grandes competencias de ciclismo que se tomarán el mes de mayo con vibrantes recorridos y con una clasificación general de un ciclista local como Giulio Ciccone que está en la cima después de la cuarta fracción de este martes.

Lea también Equipo de la Liga BetPlay se quedó sin goleador: revelan problemas internos

Después del descanso el lunes 11 de mayo, llegó una nueva etapa del Giro ya en suelo italiano tras las primeras jornadas que recorrieron por Bulgaria antes de pisar Italia, Egan Bernal se adueñó de las primeras posiciones manteniéndose en el podio.

Infortunadamente, el colombiano bajó un puesto en la clasificación general después de la cuarta fracción para dejar todo listo de cara a esta quinta fecha que se disputará el miércoles 13 de mayo. La carrera arrancará en Praia a Mare y terminará en Potenza.

RECORRIDO Y ALTIMETRÍA DE LA QUINTA ETAPA DEL GIRO DE ITALIA 2026

Todo arrancará este miércoles 13 de mayo con Praia a Mare como el punto de partida y Potenza como el lugar definitivo. La carrera de la quinta fracción del Giro de Italia contará con un recorrido de 203 kilómetros extensos con más de 4,100 metros de desnivel.

Durante esos 203 kilómetros, los ciclistas estarán en ascenso en los primeros kilómetros. A partir de los 40 kilómetros, habrá un descenso corto y un trazado llano hasta los 140 kilómetros aproximadamente con una subida corta, y un final descendiendo con un desenlace plano a la espera de que se forme un esprint para terminar la fracción.

Lea también [Video] Jhonatan Narváez se hizo fuerte en el sprint y ganó la cuarta etapa del Giro de Italia

Sobre los 27 kilómetros, tendrán que coronar el primer puerto de montaña que será en Prestieri que es de tercera categoría. Luego pasarán por un punto de esprint que dará bonificación por Francavilla In Sinni y otro puerto de montaña a falta de cincuenta kilómetros en el ascenso por la Montagna Grande di Viggiano que será de segunda categoría.

EGAN BERNAL QUIERE DAR GOLPES EN LA ETAPA 5 PARA METERSE EN EL PODIO

Hay solo dos colombianos en el Giro de Italia con el protagonismo de Egan Bernal y de Einer Rubio. En el caso de Egan, antes de disputar la cuarta fracción era tercero. Se corrió la jornada del martes y bajó una casilla a la cuarta posición.

Egan Bernal tendrá que llegar a la parte alta de la clasificación general en las próximas jornadas. En esta quinta fracción, Egan espera retomar el podio con un perfil que puede ser determinante para el ciclista colombiano.

Por su parte, Einer Rubio es decimocuarto tras la etapa 4 y en esta quinta fracción, espera descontar las ventajas que le han sacado los demás ciclistas. El colombiano podría dar de qué hablar si deja una buena cara en la competencia para tomar rumbo a las primeras diez posiciones de la clasificación general.

¿DÓNDE VER LA ETAPA 5 DEL GIRO DE ITALIA?

El comienzo de la quinta etapa llegará con Giulio Ciccone en el liderato sacando al uruguayo Guillermo Thomas Silva que había tomado la parte alta en las primeras etapas.

Lea también Clasificación general del Giro de Italia 2026 luego de la cuarta etapa

La quinta etapa del Giro de Italia 2026 será transmitida este miércoles 13 de mayo por la señal de YouTube de Deportes RCN y la app del Canal RCN a partir las 6:30 a. m. (hora colombiana), y la transmisión en la señal principal del Canal RCN iniciará a las 8:00 a. m.

Posteriormente el análisis de la carrera se podrá ver en 'Gregarios', por la señal principal de RCN, el canal de YouTube de Deportes RCN y la App del Canal RCN desde las 10:30 a. m.