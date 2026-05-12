Equipo de la Liga BetPlay se quedó sin goleador: revelan problemas internos

Terminó el primer semestre de la Liga BetPlay para 12 clubes que tendrán que prepararse de la mejor manera para el segundo torneo con necesidades grandes, no solo en la clasificación para las fases finales, sino que también deben cumplir con las responsabilidades en la tabla de reclasificación y otros con la mira en la tabla del descenso para salvarse.

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Hay muchas cosas que están en juego, especialmente para el Cúcuta Deportivo que no pudo conseguir los objetivos en este regreso a la máxima categoría en la que tenían que hacer un buen papel con la necesidad de salir de las posiciones incómodas del descenso.

El segundo semestre arrancará con grandes problemas para el Cúcuta Deportivo que tendrá que sumar de a tres para poder salvarse del descenso. Los ‘Motilones’ fueron penúltimos con 16 unidades y tendrán que mejorar la cara a partir del siguiente torneo.

JAIME PERALTA ANUNCIÓ SU SALIDA DEL CÚCUTA DEPORTIVO

Aunque ha tenido varias polémicas por el Deportivo Independiente Medellín o por San Lorenzo de Almagro, Jaime Peralta regresó a su casa en donde se ha caracterizado como uno de los grandes goleadores. Peralta tuvo protagonismo en la máxima categoría con 12 partidos disputados y cinco goles convertidos a lo largo de la campaña.

Tuvo que lidiar con la salida de Nelson ‘Rolo’ Flórez y la llegada de Richard Páez que tampoco pudo sacar adelante el proyecto. Jaime Peralta fue uno de los máximos artilleros en esta campaña y respondió a la altura. Sin embargo, todo se apagó por diferencias con el cuerpo técnico.

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En su cuenta de Instagram, Jaime Peralta escribió que se despedía de la institución asegurando que hubo diferencias con el nuevo cuerpo técnico, “hoy me toca alejarme del club que amo, del lugar donde fui feliz, donde soñé, luché y dejé el alma en cada pelota. Y créanme cuando les digo que no era esto lo que quería. Mi deseo siempre fue quedarme, seguir defendiendo estos colores hasta el último día, porque esta camiseta para mí nunca fue una más: fue orgullo.

Y si hubo algo que hizo especial, fueron ustedes. La hinchada. Esa gente que canta incluso cuando todo va mal, que abraza desde la tribuna y hace sentir invencible a cualquiera. Gracias por cada aplauso, cada bandera, cada mensaje. ¡Rojinegro hasta la tumba!”

Jaime Peralta escribió también, “a veces el fútbol también lastima. Las diferencias y la situación con el cuerpo técnico hicieron imposible continuar este camino juntos. Respetamos las decisiones técnicas, pero me voy con tristeza, con el corazón roto porque nadie abandona voluntariamente el lugar donde todo inició”.

SE DESCONOCE EL FUTURO DE JAIME ANDRÉS PERALTA

Con 21 años encima, Jaime Peralta tiene un futuro prometedor para lo que se viene para el delantero del Cúcuta Deportivo. Peralta ya estuvo en el exterior con San Lorenzo de Almagro en una experiencia que duró poco con cinco partidos disputados.

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Habrá que esperar a conocer la decisión que pueda tomar Jaime Peralta para los próximos meses en busca de consolidarse con un club. El delantero cucuteño podría tener varias propuestas tanto a nivel local como a nivel internacional.

Cualquier equipo que contrate a Jaime Andrés Peralta contará con un goleador en busca de afianzarse y de sacar importantes resultados. Las diferencias con Richard Páez y con la dirección técnica significó el adiós del atacante que tendrá que buscar nuevas oportunidades, ya sea en Colombia o afuera.