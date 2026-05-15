Etapa 8 del Giro de Italia 2026: altimetría, recorrido, hora y dónde ver

Las emociones del Giro de Italia 2026 continúan. Este sábado 26 de mayo se llevará a cabo la jornada número ocho. El ciclista danés Jonas Vingegaard, Team Visma, se coronó en la jornada séptima de la carrera.

Detalles del recorrido

La etapa ocho tendrá un recorrido total de 156 km y el desnivel será de 1900 metros. La jornada se disputará entre Chieti y Fermo. El recorrido empezará con una elevación considerable y después de la misma habrá un territorio, sobre todo, llano. Luego, se presentarán picos de montaña que se espera estén más que intensos.



“Situada sobre una cresta de las colinas de los Abruzos, entre los valles de los ríos Pescara y Aterno, Chieti es una de las ciudades más antiguas de la región. Sus orígenes se remontan al asentamiento itálico de los marrucinos, conocido en época romana como Teate Marrucinorum, del cual permanecen importantes testimonios arqueológicos. El centro histórico se desarrolla en una ubicación panorámica, con un tejido urbano que comprende edificios medievales, renacentistas y del siglo XIX, además de la catedral de San Giustino. Hoy Chieti es un relevante centro administrativo y cultural, sede universitaria y punto de referencia para el área teatina”, dice el Giro sobre el punto de partida.

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El punto de llegada de la etapa

Se espera que la etapa número 8 del Giro de Italia 2026 esté entretenida de inicio a fin. El principio es ideal para velocistas, pero luego los especialistas en montaña tendrán que sacar lo mejor de sí para fugarse.



“Fermo es una ciudad de las Marcas, capital de la provincia homónima, que domina el área costera entre el Adriático y las colinas del interior. El centro histórico, encaramado en la colina del Girfalco, custodia un patrimonio repleto de rincones dignos de visitar: la Catedral de Santa Maria Assunta se alza en el punto más alto, en un área con importantes huellas de las épocas romana y medieval. En el corazón urbano destaca la Piazza del Popolo, con el Palazzo dei Priori, histórico edificio civil”, indica el mismo Giro sobre el punto de llegada.

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El Giro por RCN

La etapa número ocho y todas las emociones del Giro de Italia 2026 se podrán vivir y palpitar a través de la exclusiva señal del Canal RCN y de la aplicación del Canal RCN. Los detalles se podrán encontrar por medio de Deportes RCN Online.



A partir de las 6:05 a. m., hora colombiana, empezará la etapa a través del Canal RCN HD2 y la aplicación del Canal RCN. Desde las 7:30 a. m. lo mejor de la jornada estará también en la señal principal.