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Vuelta de la Juventud

Felipe Bravo ganó la segunda etapa de la Vuelta de la Juventud Sistecrédito 2026

El pedalista de 19 años se impuso al sprint en la llegada a Yopal (Casanare).
Jhon Sebastián Huérfano Sánchez
Felipe Bravo ganó la segunda etapa de la Vuelta de la Juventud Sistecrédito 2026
Vuelta de la Juventud 2026 // Colprensa

Felipe Bravo, corredor del GW Erco Sportfitness, se quedó con la victoria en la segunda etapa de la Vuelta de la Juventud Sistecrédito 2026, tras imponerse al sprint en la llegada a Yopal (Casanare).

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Resumen segunda etapa de la Vuelta de la Juventud

El pedalista de 19 años cruzó la meta con un tiempo de 4:17:01, luego de una jornada de 182,3 kilómetros disputada entre Aguazul y Yopal, que se definió con una llegada masiva.

La fracción transcurrió sin mayores contratiempos para el pelotón. No hubo caídas ni incidentes de consideración, mientras que las buenas condiciones climáticas acompañaron el desarrollo de la competencia.

Gracias al trabajo de los equipos y al control del grupo principal, los velocistas tuvieron la oportunidad de disputar la victoria en los metros finales, donde Felipe Bravo fue el más fuerte.

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La primera etapa de la carrera había quedado en manos de Cristian Vélez, del Team Sistecrédito, quien se convirtió en el primer líder de la clasificación general tras el triunfo en la jornada inaugural.

Con dos etapas disputadas, la Vuelta de la Juventud comienza a perfilar a sus principales protagonistas, aunque las diferencias aún son reducidas y la lucha por el liderato continúa abierta.

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Recorrido etapa 3 de la Vuelta de la Juventud

La competencia seguirá este miércoles 22 de julio con la tercera etapa, una contrarreloj individual de 33,2 kilómetros, con salida y llegada en Aguazul, una jornada que podría empezar a marcar diferencias importantes en la clasificación general.

Canal RCN transmite la Vuelta de la Juventud

Es menester recordar que la Vuelta de la Juventud se puede ver a través de la aplicación del Canal RCN y del canal de YouTube del Canal RCN.

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