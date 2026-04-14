Fernando Gaviria ya conce su próxima carrera y es el principal candidato al título

El colombiano Fernando Gaviria ya conoce cuál será su próxima parada en el calendario y aparece como uno de los principales candidatos al título en la Vuelta a Limburgo, que se disputará este miércoles 15 de abril en Bélgica.

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Recorrido de la Vuelta a Limburgo

La prueba, que celebrará su edición número 78, tendrá un recorrido de 178,4 kilómetros entre las localidades de Hasselt y Tongeren, con un perfil que favorece a los velocistas y que podría definirse en un embalaje masivo, escenario ideal para las características del antioqueño.

Sin embargo, uno de los grandes nombres es del belga Tim Merlier, corredor del Soudal Quick Step que llega en gran forma tras imponerse recientemente en el G.P Escalda, lo que lo convierte en el rival a vencer dentro del pelotón.

A su alrededor también figuran otros ciclistas importantes como Gerben Thijssen, Milan Menten, Pascal Ackermann y Sam Bennett, todos con experiencia y capacidad para disputar una llegada al esprint, lo que eleva el nivel competitivo de la carrera.

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En ese grupo selecto aparece Gaviria, quien lidera las aspiraciones del Caja Rural Seguros RGA y buscará sacar provecho de su velocidad en una prueba donde los clasicómanos también intentarán romper el control de los equipos de velocistas.

El recorrido no será sencillo, pues el pelotón deberá afrontar nueve ascensos y ocho tramos adoquinados, además de varios circuitos que pondrán a prueba la resistencia de los corredores antes de la posible definición en meta.

La carrera incluirá pasos exigentes como el Glinberg, el Keiberg y el circuito conocido como “Limburg Loop”, utilizado recientemente en el Campeonato de Europa de ruta, lo que añade un componente técnico importante a la competencia.

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Para Gaviria, esta será su octava participación con el equipo español desde su llegada en la presente temporada, en la que busca recuperar protagonismo dentro del ciclismo internacional tras varios meses sin victorias.

¿Cuándo fue la última victoria de Fernando Gaviria?

De hecho, el último triunfo del colombiano se remonta a 2024, cuando se impuso en una etapa del Tour Colombia, por lo que la Vuelta a Limburgo aparece como una oportunidad clave para volver a celebrar y confirmar que sigue siendo uno de los velocistas más peligrosos del pelotón.