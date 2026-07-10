Copa del Mundo 2026: partidos de este viernes 10 de julio y cómo VER EN VIVO

La Copa del Mundo 2026 continúa este viernes 10 de julio con un atractivo duelo por los cuartos de final. La programación del día tendrá un solo compromiso, en el que España y Bélgica buscarán un lugar entre las cuatro mejores selecciones del torneo.

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España vs Bélgica EN VIVO - Win Sports

El encuentro se disputará en Los Ángeles y está programado para las 2:00 p. m. (hora colombiana). Los aficionados podrán seguir el compromiso a través de Win Sports, Win+ y Win Play. Además, La FM llevará la transmisión por su dial y su canal de YouTube.

Así llegan España y Bélgica a cuartos de final del Mundial

España llega como una de las grandes favoritas al título después de eliminar a Portugal con un agónico gol de Mikel Merino en el minuto 91. El equipo de Luis de la Fuente afronta unos cuartos de final mundialistas por sexta vez en su historia y busca igualar la campaña de Sudáfrica 2010, cuando terminó levantando el trofeo.

Los españoles mantienen una de las mejores defensas del campeonato. De hecho, Unai Simón acumula 609 minutos sin recibir gol en partidos mundialistas desde Catar 2022, mientras que jugadores como Rodri, Dani Olmo y Mikel Oyarzabal han sido fundamentales en el camino hacia esta instancia.

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Del otro lado estará una Bélgica que ha ido de menos a más en el certamen. Tras una fase de grupos llena de dudas, el equipo de Rudi García reaccionó con una remontada épica frente a Senegal y luego goleó a Estados Unidos para instalarse en los cuartos de final.

Los belgas cuentan con figuras de primer nivel como Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne, Leandro Trossard y Charles De Ketelaere, aunque tendrán la baja sensible del mediocampista Amadou Onana, quien sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior.

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El historial entre ambas selecciones en la Copa del Mundo registra un antecedente inolvidable. En los cuartos de final de México 1986, Bélgica eliminó a España en la definición por penaltis tras empatar 1-1, una historia que los españoles buscarán revertir casi cuatro décadas después en busca del pase a las semifinales del Mundial 2026.