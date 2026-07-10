Tour de Francia 2026: Egan Bernal y más colombianos en la general tras la etapa 7

Nueva fracción del ciclismo con el Tour de Francia como el principal objetivo para los deportistas. El calendario del 2026 ya tiene a una de las grandes competencias como protagonista con Tadej Pogacar, Remco Evenepoel, Jonas Vingegaard, entre otros que sueñan con quedar campeones de dicho certamen el 26 de julio.

Este viernes 10 de julio termina la primera semana del Tour de Francia que ha tenido a Tadej Pogacar como la gran figura con dos victorias de etapas. En la sexta, el esloveno se quedó con una etapa de media montaña en la que enfrentaron el Tourmalet. De esa manera, regresó al liderato de la clasificación general desbancando a Torstein Træen.

Los colombianos afrontaron la etapa del jueves con Egan Bernal como el mejor representante en la casilla 11 de la general con un tiempo de 9:12´´ frente a Tadej Pogacar, Harold Tejada quedó en la posición 22 a 13:06´´ y Sergio Higuita en el puesto 28 a 24:32´´. Einer Rubio está relegado en posiciones de abajo en la casilla 62 a más de una hora y Fernando Gaviria en la posición 167 a 1:48:41.

La victoria de esta séptima jornada fue del belga, Tim Merlier con un tiempo de 3:4420 en un ataque de Søren Wærenskjold y Biniam Girmay.

ASÍ LES FUE A LOS COLOMBIANOS EN LA ETAPA 6 DEL TOUR DE FRANCIA

La séptima etapa contó con 175 kilómetros entre Hagetmau como punto de partida y Burdeos con un esprint final. Esta fracción fue llana con solo un punto de esprint y con un puerto de cuarta categoría en Landiras y Béguey. Con el perfil de la jornada, no hubo grandes cambios considerables en la clasificación general.

Durante los primeros kilómetros, la fuga se consolidó con Baptiste Veistroffer y con Jakub Otruba que sacaron más de un minuto de diferencia frente al pelotón. De hecho, ambos disputaron los puntos de esprint en Landiras con el triunfo de Veistroffer. El más cercano de estos dos escapados fue Mads Pedersen que fue el tercero en esta puntuación.

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Los fugados alcanzaron a ir en soledad hasta los 158 kilómetros recorridos. El pelotón logró apretar el final de la carrera en un esprint final. Sin embargo, con constantes ataques de Mathieu van der Poel, la pelea por la línea de meta se consolidó con varios ciclistas y terminó ganando Tim Merlier con un tiempo de 3:44:20.

Entre los colombianos más destacados en la carrera, Fernando Gaviria llegó en la casilla 14 con el mismo tiempo del belga, Tim Merlier. Harold Tejada fue 27 sin diferencias frente a Merlier. Egan Bernal cruzó la línea de meta en la casilla 66, mientras que Einer Rubio terminó 133 a 2:05 y Sergio Higuita en el puesto 135 con el mismo tiempo frente al belga que ganó la etapa.

CLASIFICACIÓN GENERAL DE LA ETAPA 7 DEL TOUR DE FRANCIA

1. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) a 24:56:17

2. Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) a 2:42´´

3. Isaac del Toro (UAE Team Emirates) a 3:27´´

4. Remco Evenepoel (Red Bull BORA – Hansgrohe) a 3:30´´

5. Juan Ayuso (Lidl – Trek) a 3:34´´

6. Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team) a 3:55´´

7. Florian Lipowitz (Red Bull Bora-Hansgrohe) a 4:00´´

8. Lenny Martínez (Bahrain - Victorious) a 4:21´´

9. Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) a 4:57´´

10. Mathias Vacek (Lidl-Trek) a 7:10´´

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11. Egan Bernal (Netcompany INEOS) a 9:12´´

21. Harold Tejada (XDS Astana Team) a 13:06´´

30. Sergio Higuita (XDS Astana Team) a 26:37´´

63. Einer Rubio (Movistar Team) a 1:03:39´´

163. Fernando Gaviria (Caja Rural – Seguros RGA) a 1:48:41´´