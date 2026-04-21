Flecha Valona 2026: colombianos y favoritos al título

El calendario ciclístico de la temporada 2026 continúa y todo está listo para que este miércoles 22 de abril se dispute una de las clásicas de mayor prestigió. Se trata de la edición 90 de la Flecha Valona.

La tradicional carrera belga contará con un recorrido total de 200 kilómetros con inicio en Herstal y meta en el histórico Mur de Huy.

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En la edición de este 2026, la Flecha Valona no contará con la participación del esloveno Tadej Pogacar, quien se quedó con las victorias en las temporadas 2025 y 2023.

Sin embargo, sí hará parte de la prueba el francés Julian Alaphilippe, que tiene en su historial los títulos de 2021, 209 y 2018.

Favoritos a ganar la Flecha Valona 2026

la edición 90 de la Flecha Valona contará con la participación de un buen número de figuras del pelotón World Tour.

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Se destaca la presencia de Julian Alaphilippe (Tudor Pro Cycling Team), Kévin Vauquelin (INEOS Grenadiers), Jai Hindley (Red Bull Bora Hansgrohe), Mattias Skjelmose (Lidl Trek), Romain Grégoire (Groupama FDJ United), Paul Seixas (Decathlon CMS CGM Team), Lenny Martínez (Bahrain Victorious) y Cian Uijtdebroeks (Movistar Team), que parten como favoritos a la victoria.

Colombianos en la Flecha Valona 2026

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La histórica clásica de Bélgica contará con la participación de tres ciclistas colombianos, que cumplirán con labor de gregarios para sus respectivos equipos, aunque también podrían sorprender al aspirar a la victoria del día.

Se rata de Juan Guillermo Martínez (Team Picnic PostNL), Daniel Felipe Martínez (Red Bull Bora Hansgrohe) y Brandon Rivera (INEOS Grenadiers).