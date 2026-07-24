[Foto] Movistar dio reporte médico de Einer Rubio: "20 puntos de sutura en la cara"

Movistar Team confirmó el primer parte médico de Einer Rubio, luego del accidente que sufrió durante la etapa 19 del Tour de Francia 2026, disputada con final en el mítico Alpe d'Huez. El colombiano abandonó la competencia tras chocar contra una camioneta del UAE Team Emirates mientras ascendía el puerto.

El equipo español informó que el ciclista boyacense recibió alrededor de 20 puntos de sutura en la cara como consecuencia del fuerte impacto sufrido durante la jornada de alta montaña.

Parte médico de Movistar sobre Einer Rubio

A través de un comunicado oficial, Movistar Team explicó: "Einer Rubio ha recibido alrededor de 20 puntos de sutura en la cara tras el accidente que ha sufrido durante la ascensión a Alpe d'Huez".

Además, la escuadra confirmó que el colombiano será sometido a nuevos exámenes médicos para establecer si presenta otras lesiones derivadas del accidente ocurrido en la penúltima jornada de montaña del Tour.

"El colombiano va a ser trasladado a un hospital de Grenoble, donde se le realizarán nuevas pruebas para determinar el alcance de las lesiones", agregó el equipo en su reporte.

Poco después del accidente comenzó a circular una fotografía en la que se observa a Einer Rubio con las heridas ya tratadas y los puntos de sutura en el rostro, antes de ser evacuado en helicóptero hacia el centro asistencial donde continuará bajo observación médica.

Foto de Einer Rubio luego del accidente

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El incidente se produjo cuando el corredor de Movistar Team impactó contra una camioneta del UAE Team Emirates que se encontraba detenida en plena subida al Alpe d'Huez, situación que provocó su caída y el inmediato abandono de la carrera.

Ahora solo resta esperar los resultados de las pruebas complementarias para conocer el estado definitivo de Einer Rubio y establecer cuánto tiempo estará alejado de la competencia, luego del accidente que puso fin de manera anticipada a su participación en el Tour de Francia 2026.