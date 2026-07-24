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Einer Rubio

[Video] Einer Rubio sufrió accidente en el Alpe d'Huez y abandonó el Tour de Francia

El impacto hizo recordar al accidente de Egan Bernal en 2021, cuando chocó contra un bus intermunicipal.
Jhon Sebastián Huérfano Sánchez
[Video] Einer Rubio sufrió terrible caída en Alpe d'Huez y abandonó el Tour de Francia
Einer Rubio, ciclista colombiano // AFP

El colombiano Einer Rubio no pudo terminar la etapa 19 del Tour de Francia 2026. El ciclista del Movistar Team sufrió un fuerte accidente durante el ascenso al Alpe d'Huez y se vio obligado a abandonar la competencia.

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El incidente ocurrió cuando el pedalista boyacense ascendía por el mítico puerto de montaña. En ese momento, una camioneta se detuvo sobre la vía y Rubio terminó impactando contra el vehículo, golpe que lo envió directamente al suelo.

Video del accidente de Einer Rubio en el Tour de Francia

Las imágenes del accidente generaron preocupación entre los aficionados y recordaron el grave siniestro que sufrió Egan Bernal en 2021, cuando durante un entrenamiento chocó contra un bus intermunicipal, un episodio que incluso puso en riesgo su vida.

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Movistar anunció el retiro de Einer Rubio del Tour de Francia

Tras lo ocurrido, el Movistar Team confirmó el retiro del colombiano mediante un breve comunicado publicado en sus canales oficiales. "Einer Rubio ha abandonado la carrera durante la ascensión a Alpe d'Huez. Ampliaremos la información tan pronto como sea posible", informó la escuadra española.

Hasta el momento no se conocen detalles sobre el estado de salud del corredor nacido en Chíquiza (Boyacá), por lo que se espera que el equipo entregue un parte médico en las próximas horas.

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El abandono de Rubio se produjo en una de las etapas más exigentes de esta edición del Tour, la misma en la que Tadej Pogacar volvió a imponerse con un ataque demoledor para acercarse a su quinto título en la ronda francesa.

De esta manera, Colombia pierde a uno de sus representantes en el Tour de Francia cuando apenas restan dos etapas para el final de la competencia, a la espera de conocer el alcance de las lesiones que sufrió Einer Rubio tras el fuerte impacto.

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