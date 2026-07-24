Jaider Muñoz ganó la quinta etapa de la Vuelta de la Juventud - así va la general

La montaña marcó algunas diferencias en la Vuelta de la Juventud Sistecrédito 2026. Tras varias jornadas favorables para los velocistas y una contrarreloj que sacudió la clasificación, los escaladores asumieron el protagonismo en los 115,4 kilómetros entre Villanueva y Guateque, dejando una de las etapas más emocionantes de la carrera.

El recorrido, con paso por San Luis de Gaceno, Santa María y Macanal, exigió al máximo a los corredores. El terreno quebrado seleccionó el grupo de favoritos y convirtió los kilómetros finales en un pulso entre los mejores especialistas de la montaña.

Resultados quinta etapa Vuelta de la Juventud

Quien respondió mejor fue Jaider Muñoz, corredor del Team Sistecrédito, que lanzó su ataque en el momento indicado para cruzar la meta en 3:11:45, confirmando las condiciones que lo ubican entre los mejores escaladores del lote.

Detrás del antioqueño llegaron Daniel Carvajal (GW Erco Sportfitness), a 9 segundos, y Emerson Gordillo (Nu Colombia), con el mismo registro, completando un podio que reflejó la intensidad con la que se disputó la fracción.

Pese al espectáculo en la carretera, la clasificación general mantuvo a Robert Plazas como líder con un acumulado de 13:50:58. El también corredor del Team Sistecrédito conserva una ventaja de 11 segundos sobre sus compañeros de equipo Mauricio Zapata y de 36 segundos respecto a Jerónimo Calderón.

El dominio del Team Sistecrédito sigue siendo evidente, pues además de ocupar las tres primeras posiciones de la general, también ubica a Estiven García en la cuarta casilla, consolidando su superioridad colectiva en la competencia.

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Vuelta de la Juventud - clasificación General - etapa 5

1. Robert Plazas (TSC) 13:50:58

2. Mauricio Zapata (TSC) a 11"

3. Jerónimo Calderón (TSC) a 36"

4. Estiven García (TSC) a 39"

5. Emerson Gordillo (NUC) a 49"

6. Juan Espitia (ACV) a 50"

7. William Colorado (NUC) a 1'01"

8. Daniel Carvajal (GWE) a 1'25"

9. Jhohan Marín (FUN) a 1'25"

10. Jaider Muñoz (TSC) a 1'34"

La Vuelta de la Juventud 2026 continuará este sábado 25 de julio con la denominada etapa reina, un recorrido de 179,1 kilómetros entre Guateque y Duitama, en el que se espera que los grandes aspirantes al título vuelvan a medirse en la alta montaña y se definan diferencias importantes antes del desenlace de la carrera.