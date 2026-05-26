Giro de Italia 2026: clasificación general tras la etapa 16

Este martes 26 de mayo regresaron las emociones de las competencias ciclísticas con el Giro de Italia como protagonista en su etapa 16. La clasificación general ha venido cambiando poco a poco y ahora Jonas Vingegaard, uno de los grandes candidatos para ganar el certamen.

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Tras la jornada de descanso del lunes 25 de mayo, el Giro de Italia regresó con un perfil de montaña con un recorrido de 113 kilómetros entre Bellinzona y Cari ideal para los escaladores y para un Egan Bernal que quiere meterse nuevamente al top 10 de la clasificación general.

La clasificación general ha cambiado bastante en los últimos días. Afonso Eulálio fue desterrado de la primera plaza y Jonas Vingegaard tomó el liderato de la carrera sacándole dos minutos al ciclista portugués del Bahrain Victorious.

JONAS VINGEGAARD SE QUEDÓ CON LA VICTORIA EN LA ETAPA 16

Desde los primeros kilómetros recorridos, la fuga se empezó a formar con 11 ciclistas que buscaron abrir espacio en la parte de arriba de la carrera sacando 20 segundos al otro grupo de competidores. Markel Beloki, Ludovico Crescioli, Diego Ulissi, Simone Gualdi, Nelson Oliveira, Johan Jacobs, Manuele Tarozzi, Tim Torn Teutenberg, Chris Juul-Jensen, Frank Van den Broek y Antonio Morgado sacaron diferencias.

Sin embargo, los ojos estaban puestos nada más ni nada menos que en Jonas Vingegaard que se pegó una escalada para meterse en el grupo principal de ciclistas apretando a los fugados y yéndose en soledad para conseguir una nueva victoria.

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Por los lados de los colombianos, Einer Rubio tomó una curva y casi se estrella con el carro del Movistar Team. Afortunadamente se salvó de ese detalle y evitó un golpetazo cuando quedaban poco más de 20 kilómetros para finalizar la carrera. Egan Bernal se metió en el top 10 de la fracción.

Jonas Vingegaard tomó distancias frente a Felix Gall que no pudo mantener la ventaja que tenía. El danés se fue solo con un minuto de ventaja con el austriaco. Tras el ataque de Vingegaard, llegó a la línea de meta con un tiempo de 2:57:40. Gall lo siguió, pero se quedó a un minuto.

Egan Bernal acabó la carrera en el séptimo puesto con dos minutos de diferencia frente a Jonas Vingegaard. Einer Rubio llegó a la línea de meta de 26 con 11 minutos atrás del danés.

CLASIFICACIÓN GENERAL TRAS LA ETAPA 16

1. Jonas Vingegaard (DEN/Visma-Lease a Bike) - 62:10:26

2. Felix Gall (AUT/Decathlon-CMA CGM) a 4:03

3. Thymen Arensman (NED/Netcompany-Ineos) a 4:27

4. Jai Hindley (AUS/Red Bull-Bora) a 5:00

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5. Afonso Eulálio (POR/Bahrain-Victorious) a 5:40

6. Derek Gee (CAN/Lidl - Trek) a 7:09

7. Michael Storer (AUS/Tudor Pro Cycling Team) a 7:14

8. Davide Piganzoli (ITA/Team VIsma | Lease a Bike) a 7:57

9. Ben O’Connor (AUS/Team Jayco AlUla) a 9:20

10. Egan Bernal (COL / Netcompany INEOS) a 9:44

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24. Einer Rubio (COL/Movistar Team) a 1:00:51