Giro de Italia 2026: clasificación general tras la etapa 18

Nueva fecha del Giro de Italia, una de las competencias más importantes del calendario ciclístico con vibrantes jornadas que pueden ser decisivas. Michael Valgren se quedó con la pasada fracción, mientras que Jonas Vingegaard se sigue afianzando en el liderato de la clasificación general.

La decimoctava jornada del Giro contó con un recorrido de 171 kilómetros arrancando en Fai della Paganella y Pieve di Soligo. Esta fracción tenía dificultades con pequeñas cotas de montaña que podían complicar a los ciclistas. Sin embargo, no era de alta montaña pese a las subidas constantes.

El final terminó con un esprint definitivo que puede dar varios puntos en esa clasificación para los velocistas que están en esa pelea en esa tabla. Además, hubo dos puertos de montaña en Fastro y en el Muro di Ca del Poggio, cada una de tercera categoría.

ASÍ FUE LA ETAPA 18 DEL GIRO DE ITALIA 2026

Arrancando los primeros kilómetros de la etapa 18 del Giro de Italia este jueves 26 de mayo, Johan Jacobs y Filippo Magli se fueron en el frente de la carrera sacando varios segundos de diferencia frente al pelotón. Sin embargo, la escapada no se había formado hasta los primeros setenta kilómetros recorridos.

Johan Jacobs junto con Filippo Magli fueron alcanzados por Mattia Bais, Andrea Mifsud, James Shaw y Jonas Geens. La fuga fue controlada hasta los 120 kilómetros recorridos cuando el pelotón los alcanzó. Además, hubo caídas de Afonso Eulálio que se golpeó el codo. Sin embargo, pudo continuar con normalidad.

Sobre el final de la etapa, Jonathan Milan, Jhonatan Narváez, Jonas Vingegaard y Afonso Eulálio se fueron a la subida del Ca’ del Poggio para tomar las primeras posiciones de la carrera. No obstante, los esfuerzos de Vingegaard y de Eulálio que atacaron en los últimos kilómetros fueron innecesarios.

De manera sorpresiva, en el esprint final, Paul Magnier se quedó con la victoria en Pieve di Soligo. Una muestra de velocidad para superar al gran favorito y líder de la clasificación general, Jonas Vingegaard.

CLASIFICACIÓN GENERAL DE LA ETAPA 17 DEL GIRO DE ITALIA

1. Jonas Vingegaard (DEN/Visma-Lease a Bike) - 70:44:04

2. Felix Gall (AUT/Decathlon-CMA CGM) a 4:03

3. Thymen Arensman (NED/Netcompany-Ineos) a 4:27

4. Jai Hindley (AUS/Red Bull-Bora) a 5:00

5. Afonso Eulálio (POR/Bahrain-Victorious) a 5:40

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6. Derek Gee (CAN/Lidl - Trek) a 7:09

7. Michael Storer (AUS/Tudor Pro Cycling Team) a 7:14

8. Davide Piganzoli (ITA/Team VIsma | Lease a Bike) a 7:57

9. Damiano Caruso ITA/Bahrain-Victorious) 8:34

10. Ben O’Connor (AUS/Team Jayco AlUla) a 9:20

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11. Egan Bernal (COL / Netcompany INEOS) a 9:44

28. Einer Rubio (COL/Movistar Team) a 59:38