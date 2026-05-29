Primera salida del América tras fracasar en Copa Sudamericana: renuncia inminente

Sin duda alguna, América de Cali tenía un grupo que, de primerazo, se veía como una zona cómoda para sellar la clasificación tranquila con el liderato. Tal vez Tigre iba a ser el club de más dificultad. Sin embargo, el cuadro escarlata empezó a remar contra la corriente por resultados que no se le dieron y en la última jornada tenían todo a favor en condición de local.

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Macará fue su último dolor de cabeza en el camino de la Copa Sudamericana. A América le servían dos resultados, uno de ellos que dependía también de otras circunstancias para, por lo menos, jugar los Play-Offs del certamen internacional. Los de David González necesitaban la victoria para clasificar directamente y la igualdad, siempre y cuando, Tigre perdiera o empatara con Alianza Atlético.

Una presentación más que gris de América que terminó igualando sin goles ante Macará y Tigre superó a Alianza Atlético en Argentina. Esto eliminó al cuadro cafetero y clasificó al cuadro argentino. Como consecuencia, seguramente habrá salidas, entre ellas la posibilidad de la baja de David González y ya hay un jugador que no seguirá.

JEAN FERNANDES QUIERE RENUNCIAR DEL AMÉRICA DE CALI TRAS LA COPA SUDAMERICANA

Esta cara parca del América podría acabar con la gestión de David González y con jugadores. Uno de ellos, Jean Fernandes. El arquero brasileño sería el primer futbolista que saldrá de la institución dejando al club escarlata con la necesidad de acudir al mercado para contratar a un guardameta para competir con Jorge Soto.

De acuerdo con información de Quique Barona en Planeta Fútbol, “ya se habla de salida de algunos jugadores o algunos que no quieren continuar. Entre ellos, el arquero Jean Fernandes. Por lo que conocimos anoche, prefiere pagar los seis meses de indemnización y retirarse del América de Cali, es lo que hemos conocido, esperemos que haya una voz oficial sobre el particular”.

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Y es que, Jean Fernandes fue uno de los fichajes para este año en la portería escarlata. Su contrato va hasta finales del 2026, pero todo parece indicar que el brasileño rescindirá su vínculo, sin importar el dinero de la indemnización y saldría a buscar nuevos aires por este gran fracaso.

Seguramente, la salida de Jean Fernandes no será la única, pero parece ser la primera a la espera de lo que suceda más tarde con el futuro de David González en la dirección técnica y de otros nombres que dejarían el barco escarlata por lo sucedido tanto en Liga BetPlay como en la Copa Sudamericana.

POSIBLES BAJAS DEL AMÉRICA DE CALI TRAS EL FINAL DEL PRIMER SEMESTRE

América de Cali perdió todas las chances en la Copa Sudamericana sin la posibilidad de jugar los octavos de final o los Play-Offs del certamen internacional. Los escarlatas sumarían grandes ausencias aparte de David González que puede ser uno de los ‘sacrificados’ para mejorar en el segundo semestre y de Jean Fernandes.

Además del brasileño, podría dejar el barco Josen Escobar. El volante saldría después de las grandes ofertas que ha tenido en los últimos meses con clubes de Brasil. Tampoco seguiría Dylan Borrero y también se podría ir Adrián Ramos que dio claves en las entrevistas posteriores a la eliminación.

LAS PALABRAS DE ADRIÁN RAMOS TRAS LA ELIMINACIÓN

Adrián Ramos es sin duda alguna, un referente de la institución escarlata. El atacante que dejó huella en Borussia Dortmund, Hertha Berlín, entre otros clubes podría despedirse tras este golpazo. ‘Adriancho’ hizo todo lo posible para regresar a la competencia, pero no ha logrado conseguir los resultados ideales.

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Tras la eliminación, Adrián volvió a pedir excusas, algo que ha sido costumbre en Liga BetPlay y ahora en el plano internacional, “pedir disculpas, no estuvimos al alcance, dependía de nosotros, no fuimos capaces. Lo intentamos, pero no alcanzó. Eso quiere decir que nos faltó. Hay que replantear, hay que mirar para corregir, para mejorar. No nos podemos quedar siempre en esta situación de pedir disculpas, América debe ser más y hay que analizar, con cabeza fría después mirar”.

Posteriormente, referenció que hay que ver el futuro y lo que pueda pasar con su continuidad, “vamos a estar más tranquilos para tomar una decisión, la verdad es que el semestre anterior no alcanzó, este tampoco. Hay que mirar, el club debe mejorar y hay que tomar decisiones”.