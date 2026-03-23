Jefferson Lerma define su futuro antes del Mundial: millonaria oferta

Mucho se ha hablado del futuro de Jefferson Lerma antes de que se juegue la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México con la Selección Colombia. El volante titular en el Crystal Palace tiene contrato hasta mediados del 2026 con el equipo londinense.

Si Jefferson Lerma no está en la medular de la Selección Colombia, el equipo lo siente bastante. Por eso será importante que llegue a estos partidos del Mundial con regularidad en la Premier League. No obstante, una lesión lo complicó por algunos partidos, pero regresó a la nómina titular con el Crystal Palace.

A lo largo de los últimos meses, se ha hablado de un posible cambio de aires del mediocentro de la Selección Colombia con las opciones que han aparecido en Arabia Saudita, en Sudamérica con el Vasco da Gama y Palmeiras que pueden ser destinos del volante de El Cerrito, Valle del Cauca.

EL EQUIPO DE JEFFERSON LERMA ANTES DEL MUNDIAL

Se viene la Copa del Mundo y Néstor Lorenzo esperará priorizar en los jugadores que más regularidad tengan en el año para componer la convocatoria. Jefferson Lerma es un jugador que le da la oportunidad en el mediocampo y en la zaga central, pues, en Inglaterra sabe jugar en esas dos posiciones, de acuerdo con las exigencias del entrenador Oliver Glasner.

De acuerdo con Sky Sports, el Crystal Palace no quiere perder a Jefferson Lerma, volante de marca que terminará su contrato a mitad del 2026 en medio de la Copa del Mundo en donde seguramente será titular y podría sumar intereses de otros equipos.

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Crystal Palace quiere blindar al colombiano y espera hacerlo pronto para no perder terreno ante los equipos que han demostrado el interés de lanzar una propuesta por el jugador de 31 años. El equipo de Londres estaría pensando renovar su contrato hasta 2028.

BRASIL APARECIÓ COMO UN POSIBLE CAMINO PARA JEFFERSON LERMA

En medio de las dudas con su futuro, y con las posibilidades de jugar en Arabia Saudita y con un futuro que parecía lejano de Europa, apareció también Sudamérica con Brasil como la opción para Jefferson Lerma. Y es que, el Brasileirao se ha interesado bastante con jugadores colombianos.

Son más de 30 jugadores colombianos que están compitiendo en la liga de Brasil y con Jefferson Lerma pretendían sumar a otro cafetero. Vasco da Gama, Athletico Paranaense y Palmeiras aparecieron como los primeros competidores en el futuro de Jefferson para ficharlo.

Sin embargo, parece que el regreso a Sudamérica por parte de Jefferson Lerma no se va a dar con el interés y la propuesta del Crystal Palace. Una oferta tentadora, dado que, en caso de renovar su contrato, su precio también cambiará y lo que cobrará aumentará. Tendría un salario anual superior a los 5 millones de euros, y su valor también se blindaría con una cifra superior a los 10 millones, de acuerdo con información de Sky Sports.

JEFFERSON LERMA Y LA ÚNICA EXPERIENCIA QUE TUVO EN SUDAMÉRICA

Con el interés del Vasco da Gama y de Palmeiras, Jefferson Lerma podía regresar a Sudamérica después de 11 años. Fue en 2015 cuando saltó a Europa sin escalas en ningún equipo del continente sudamericano ni en otras paradas de ligas latinoamericanas o norteamericanas.

Jefferson Lerma inició su carrera deportiva en Atlético Huila desde el 2013 al 2015. Fue su único equipo en Colombia y en Sudamérica y después firmó su contrato con el Levante de España. Saltó al Bournemouth de Inglaterra y firmó con el Crystal Palace en donde ya lleva tres temporadas. Todo parece indicar que jugará más tiempo en Londres con la intención de renovarle su contrato.