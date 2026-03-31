Tabla de goleadores luego de la fecha 14 de Liga BetPlay 2026-I

La tabla de goleadores de la Liga BetPlay 2026-I, tras la disputa de la fecha 14, empieza a tomar forma con nombres consolidados y algunas sorpresas que marcan el ritmo ofensivo del campeonato.

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En lo más alto aparece Andrey Estupiñán, delantero de Deportivo Pasto, quien lidera la clasificación con 10 anotaciones en 12 partidos, consolidándose como una de las grandes revelaciones del torneo.

El rendimiento de Estupiñán no solo llama la atención por sus cifras individuales, sino porque está directamente relacionado con la campaña del Pasto, equipo que aparece como una de las sorpresas del campeonato y que está cerca de asegurar su lugar en los playoffs.

Muy cerca en la tabla aparecen dos nombres habituales en estas listas: Alfredo Morelos, de Atlético Nacional, y Dayro Moreno, referente de Once Caldas, ambos con nueve goles, aunque con distinta cantidad de partidos disputados.

La presencia constante de Morelos y Dayro confirma su vigencia en el fútbol colombiano, siendo delanteros determinantes para sus respectivos equipos y habituales protagonistas en la lucha por el botín de oro.

En el grupo perseguidor también destacan nombres como Yeison Guzmán, de América de Cali, y Jorge Rivaldo, de Águilas Doradas, quienes suman ocho anotaciones y se mantienen en la pelea.

Más atrás aparecen jugadores como Jefry Zapata, Andrés Arroyo y los delanteros de Millonarios, Leonardo Castro y Rodrigo Contreras, quienes con seis y siete goles siguen aportando en sus equipos.

Goleadores de la Liga BetPlay 2026-I

Andrey Estupiñán - Deportivo Pasto - 10 (12) Alfredo Morelos - Atlético Nacional - 9 (12) Dayro Moreno - Once Caldas - 9 (14) Yeison Guzmán - América de Cali - 8 (13) Jorge Rivaldo - Águilas Doradas - 8 (13) Jefry Zapata - Once Caldas - 7 (13) Andrés Arroyo - Fortaleza - 7 (14) Leonardo Castro - Millonarios - 6 (11) Rodrigo Contreras - Millonarios - 6 (12) Luciano Pons - Atlético Bucaramanga - 6 (13)

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Cabe recordar que la cifra entre paréntesis corresponde a los partidos disputados por cada jugador, un dato relevante teniendo en cuenta que varios equipos aún tienen compromisos pendientes en el calendario.

Finalmente, esta tabla seguirá actualizándose hasta el cierre del campeonato, incluyendo la fase de playoffs y las finales, por lo que la disputa por el título de goleador promete mantenerse abierta hasta las últimas jornadas.