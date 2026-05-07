La larga espera ya terminó. Este viernes 8 de marzo empieza el sueño de muchos, el Giro de Italia 2026. La competencia, que estará entretenida de inicio a fin, se extenderá hasta el domingo 31 de mayo.

El recorrido

La primera etapa de esta grande del ciclismo mundial se va a llevar a cabo en Bulgaria. El recorrido tendrá unos 147 kilómetros y se va a realizar entre Nessebar y Burgas. Habrá un desnivel total de 500 m.



Esta etapa será llana, por lo que es ideal para los velocistas. Un velocista, por ello, podrá empezar liderando la clasificación general del Giro de Italia 2026. Se espera una definición muy reñida.

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La panorámica

“Asomada al mar Negro, Nessebar es una de las ciudades más antiguas de Europa, con más de tres mil años de historia. Fundada por los tracios y hecha florecer posteriormente por griegos, romanos y bizantinos, conserva un patrimonio arquitectónico de excepcional valor que le ha valido la inclusión en la lista de sitios de la UNESCO”, dice la organización del Giro sobre la panorámica de la jornada.



“Su centro histórico se alza sobre una pequeña península conectada a tierra firme por un istmo artificial y se caracteriza por los restos de murallas antiguas, calles empedradas y numerosas iglesias medievales. Junto a su dimensión histórica, Nessebar es hoy también una animada localidad costera, punto de referencia del litoral búlgaro”, añade.

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El Giro por RCN

La primera etapa del Giro de Italia 2026 acaparará la atención de millones de fanáticos del deporte a dos ruedas a nivel mundial y lo mejor es que toda la jornada y la competencia en general se podrá ver a través de la señal del Canal RCN.



La emisión comenzará a las 5:40 a. m., hora colombiana, a través del Canal RCN HD2 y de la aplicación del Canal RCN. A partir de las 7:00 a. m., la primera etapa también estará en la señal principal del Canal RCN. No hay excusa para perderse todas las emociones de la jornada.



