Tour de Francia 2026: Egan Bernal y más colombianos en la general tras la etapa 5

Nueva fracción del ciclismo con el Tour de Francia como el principal objetivo para los deportistas. El calendario del 2026 ya tiene a una de las grandes competencias como protagonista con Tadej Pogacar, Remco Evenepoel, Jonas Vingegaard, entre otros que sueñan con quedar campeones de dicho certamen el 26 de julio.

En la cuarta jornada, Mads Pedersen se quedó con la victoria y revolucionó la parte alta de la clasificación general después de toda la participación de los demás ciclistas. Al danés no le alcanzó para meterse entre las primeras posiciones de la general. Con todos los resultados, Torstein Træen terminó en el liderato.

Mientras tanto, los colombianos afrontaron esta etapa en el top 30 de la general. Sergio Higuita quedó en la casilla 22 de la general a 11:16. Egan Bernal quedó en la posición 27 a 12:08 con respecto al líder y de 29 estuvo Harold Tejada con un tiempo de 12:31 de distancia.

La victoria de esta etapa fue para Olav Kooij que llegó a la línea de meta con un tiempo de 3:29:07. El neerlandés ganó la jornada en una fuerte carrera en la que varios competidores cruzaron la línea con el mismo tiempo.

ASÍ LES FUE A LOS COLOMBIANOS EN LA ETAPA 5 DEL TOUR DE FRANCIA

Las emociones ciclísticas arrancaron este miércoles 8 de julio con la quinta etapa del Tour de Francia. Una jornada que fue ideal para los velocistas con un recorrido de 158 kilómetros con Lannemezan como punto de partida y Pau como el destino final.

Durante los primeros kilómetros, Baptiste Veistroffer fue el único ciclista de los participantes que se tomó el frente de la carrera como el fugado sacándoles más de tres minutos al pelotón. Jonas Vingegaard tuvo un contratiempo después de 100 kilómetros y tuvo que cambiar de bicicleta.

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A Baptiste Veistroffer le duró 148 kilómetros estar en la cabeza de la carrera. Fue alcanzado por el pelotón. Fue Olav Kooij el que se quedó con ese triunfo en un esprint final en el que atravesó la línea de meta en un tiempo de 3:29:07.

Infortunadamente, Egan Bernal, Sergio Higuita y Harold Tejada no tuvieron otra etapa destacada así como en la cuarta fracción. Nuevamente, perdieron tiempo en la clasificación general. De hecho, el mejor colombiano fue Fernando Gaviria en la casilla 17 con el mismo tiempo de Olav Kooij.

Sergio Higuita pasó la meta en la posición 42 con 14 segundos de Olav Kooij. Egan Bernal y Harold Tejada fueron 44 y 45 respectivamente con misma diferencia de tiempo frente al ganador de la quinta fracción.

CLASIFICACIÓN GENERAL DE LA ETAPA 5 DEL TOUR DE FRANCIA

1. Torstein Træen (Uno-X Mobility) 16:32:07

2. Sean Quinn (EF Education – EasyPost) a 0:28´´

3. Mathias Vacek (Lidl-Trek) a 3:50´´

4. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) a 7:53´´

5. Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) ´´

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6. Ramses Debruyne (Red Bull Bora – Hansgrohe) a 8:06´´

7. Remco Evenepoel (Red Bull BORA – Hansgrohe) a 8:16´´

8. Isaac del Toro (UAE Team Emirates) a 8:17´´

9. Juan Ayuso (Lidl – Trek) a 8:20´´

10. Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team) a 8:41´´

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22. Sergio Higuita (XDS Astana Team) a 11:16´´

26. Egan Bernal (Netcompany INEOS) a 12:08´´

28. Harold Tejada (XDS Astana Team) a 12:31´´

163. Fernando Gaviria (Caja Rural - Seguros RGA) a 1:11:00´´