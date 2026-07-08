Oficial: Álvaro Arbeloa fue anunciado por un equipo de la Premier League tras salir de Real Madrid

Álvaro Arbeloa fue anunciado oficialmente como nuevo entrenador del Fulham, club de la Premier League con el que firmó un contrato por las próximas tres temporadas. El español iniciará así su primera experiencia como director técnico fuera de su país.

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El conjunto inglés confirmó la contratación a través de sus canales oficiales y detalló que el vínculo del estratega de 43 años se extenderá hasta el verano de 2029. De esta forma, Arbeloa deja atrás su etapa en el Real Madrid para asumir un nuevo reto en el fútbol inglés.

Arbeloa habló tras ser anunciado por Fulham

"Es un verdadero honor para mí embarcarme en este nuevo escenario en el Fulham, el club más antiguo de Londres. Siento una gran responsabilidad y estoy profundamente agradecido al señor Khan y Tony Khan por la confianza que han depositado en mí", afirmó el entrenador tras hacerse oficial su llegada.

Además, el exfutbolista aseguró que espera comenzar cuanto antes el trabajo con el plantel. "Estoy deseando experimentar el ambiente en Craven Cottage con los aficionados del Fulham y comenzar la pretemporada con los jugadores la próxima semana. Estoy seguro de que vamos a disfrutar de un viaje increíble juntos", añadió.

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Por su parte, el propietario del club, Shahid Khan, explicó que Arbeloa era la principal opción desde el inicio del proceso de selección. El dirigente destacó su ambición, su interés por potenciar a los jugadores de la academia y su intención de implementar un estilo de juego ofensivo.

Tony Khan, copropietario del Fulham, también respaldó la decisión al señalar que el entrenador español posee un amplio conocimiento del fútbol, una sólida ética de trabajo y la determinación necesaria para liderar el proyecto deportivo del equipo londinense.

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Trayectoria de Álvaro Arbeloa

Como entrenador, Arbeloa desarrolló su carrera en las divisiones menores del Real Madrid y posteriormente dirigió al Real Madrid Castilla, antes de asumir el primer equipo durante el tramo final de la última temporada. Ahora afrontará el desafío de competir en una de las ligas más exigentes del mundo.

Antes de iniciar su carrera en los banquillos, Arbeloa construyó una destacada trayectoria como futbolista. Defendió las camisetas de Deportivo La Coruña, Liverpool, Real Madrid y West Ham, acumulando experiencia en España e Inglaterra, un país al que ahora regresa para escribir un nuevo capítulo, esta vez como entrenador del Fulham.