¿Cuándo volverá a jugar la Selección Colombia tras quedar eliminada del Mundial? Ya hay fecha

La Selección Colombia, al parecer, le puso fin a un ciclo, después de quedar eliminada de la Copa del Mundo 2026, luego de caer en la ronda de octavos de final ante Suiza en los lanzamientos desde el punto penal.

El equipo nacional se despidió de esta manera del sueño mundialista, en el que registró victorias sobre Uzbekistán, la República Democrática de Congo y Ghana. Además, los dirigidos por Néstor Lorenzo empataron durante el tiempo reglamentario con Portugal y Suiza.

A lo largo del certamen, la Selección Colombia marcó cinco goles y solo recibió un tanto.

¿Cuándo volverá a jugar la Selección Colombia?

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Tras la decepción sufrida en la Copa del Mundo, la Selección Colombia deberá sacudirse de la eliminación y darle inicio a un nuevo proyecto, teniendo en cuenta que ya hay fecha para volver a la actividad.

Y es que según está establecido en el calendario de la FIFA, se tiene previsto que entre el 21 de septiembre hasta el 6 de octubre se dispute una nueva fecha FIFA, la primera después de la Copa del Mundo.

Se espera que la Selección Colombia aproveche estas fechas para disputar amistosos y de esta manera iniciar la preparación de cara a la próxima Copa América de 2028 y la Eliminatoria.

¿La Selección Colombia iniciará un nuevo proyecto?

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Después de la eliminación del Mundial 2026, se espera que la Selección Colombia le dé inicio a un nuevo proyecto, el cual podría contar con el nombramiento de un nuevo director técnico.

Hasta el momento, la continuidad de Néstor Lorenzo al frente del equipo nacional de mayores no está confirmada, pero tampoco se ha hecho algún anuncio con respecto a su posible salida.