Isaac del Toro es campeón del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026

EL Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026, una de las competencias más prestigiosas del calendario previo al Tour de Francia y considerada la heredera del tradicional Critérium du Dauphiné, terminó de manera exitosa este domingo 14 de junio y tiene a un nuevo campeón del continente americano.

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El mexicano, Isaac del Toro, pedalista del UAE Team Emirates-XRG, se proclamó campeón del Tour con apenas 22 años, el pedalista azteca firmó una actuación memorable en territorio francés luego de dos victorias de etapa consecutivas que le permitieron sumar uno de los títulos más importantes de su todavía joven carrera.

Isaac del Toro ganó la etapa 8 y se coronó campeón del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026

La victoria de Del Toro comenzó a tomar forma en la exigente séptima etapa, con final en el mítico Grand Colombier. Allí protagonizó una exhibición de fortaleza en la montaña al alcanzar y dejar atrás al español Juan Ayuso, quien había lanzado un ataque lejano en busca de la victoria.

En la etapa final, Del Toro confirmó su gran momento de forma, resistió los ataques de sus principales rivales y aseguró el campeonato gracias a su regularidad durante las ocho jornadas terminó siendo determinante para subir al escalón más alto del podio.

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En el marco de la etapa 8 Del Toro superó los 120 kilómetros del exigente recorrido entre Beaufort y Plateau de Solaison, llegando con un extraordinario tiempo de 3:35:07, sacándole un tiempo de ventaja de un minuto a su principal perseguidor en esta etapa y en la clasificación general, Juan Ayuso.

1 Isaac del Toro 29:35:05

2 Luke Tuckwell + 0:54

3 Juan Ayuso + 1:17

4 Matteo Jorgenson + 1:36

5 Tobias Halland Johannessen + 1:46

6 Mattias Skjelmose + 2:41

7 Cian Uijtdebroeks + 3:11

8 Cristian Rodríguez + 3:15

9 José Félix Parra + 6:25

10 Guillaume Martin-Guyonnet + 7:21

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¿Cómo le fue a los colombianos en el Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026?

La competencia francesa también llegó a su fin para los ciclistas colombianos, los cuales lamentablemente fueron de más a menos con el pasar de las etapas.

Con el pasar de las carreras Santiago Buitrago, Harold Tejada y Daniel Martínez lograron destacar en algunos kilómetros e incluso en la clasificación general, pero justo en las más decisivas su nivel bajó drásticamente.

En el marco de la etapa 7 Daniel Martínez del Red Bull Bora abandonó la competencia y justo en la última jornada Santiago Buitrago, quien era el mejor colombiano en la clasificación general, también se sumó a él y bajó el pie de la cicla.

Quedó solamente Harold Tejada representando a Colombia, quien mantuvo siempre un buen lugar en la clasificación general y en cada una de las etapas que corrió, habiendo terminado justo en el lugar 27.